2022坎城影展開幕片《一屍到底：法屍浪漫》（英文片名：Final Cut）揭開序幕，在坎城影展首映之後，觀眾起立鼓掌長達5分鐘，並獲得歐美權威影視媒體的一致好評。本片由《大藝術家》奧斯卡金獎導演米歇爾哈札納維西斯（Michel Hazanavicius）執導，改編自日本票房橫掃31億日圓的活屍喜劇神作《一屍到底》，邀請《艾菲爾情緣》法國演技派男星何曼杜立斯（Romain Duris）主演，故事描述一個劇組在荒郊野外拍攝活屍電影，結果現場出現真正的活屍。

日本原版《一屍到底》最神的部份，就是它的開頭就像是一部三流活屍電影，觀眾必須耐著性子看完那些破綻百出的情節，才能迎接後面劇情翻轉帶來的驚喜。要刻意把電影「拍爛」這點，讓曾經以《大藝術家》拿下奧斯卡最佳導演的米歇爾哈札納維西斯有些困擾。「這很奇怪，」米歇爾哈札納維西斯表示：「我花了三十年嘗試把電影拍得更好，而現在我不得不做相反的事情。」他又說：「我已經準備好接受有人可能會在前二十分鐘發出噓聲，這樣很好，因為接著這部片將改變觀眾對他們所見事物的感受。」

《一屍到底》的故事本身不複雜，但是因為有長達三十分鐘的一鏡到底，所以必須經過嚴格的編排，《一屍到底：法屍浪漫》劇組花了長達五週的時間進行排練。米歇爾哈札納維西斯說：「我不是加斯帕諾埃（Gaspar Noé）(《高潮》、《性本愛》導演)或艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）(《羅馬》、《地心引力》導演)，所以這是一項真正的技術挑戰。」

《一屍到底：法屍浪漫》演員何曼杜立斯（左）、導演米歇爾哈札納維西斯（右）。（取自坎城影展官方臉書）

有歐美媒體將其比喻為經典恐怖片《厄夜叢林》和法國電視劇《找我經紀人》的綜合體。《Wrap》表示這部片是「近年最有趣的坎城影展開幕片」；《DEADLINE》說：「看完《一屍到底：法屍浪漫》你將會帶著微笑離場，我想不到更好的、啟動坎城影展這個大型年度慶典的方式。」《SCREENDAILY》則形容：「在所有獻身電影產業的可憐傻瓜身上找到了幽默與哀愁。」《一屍到底：法屍浪漫》將於6月17日在臺上映。

《一屍到底：法屍浪漫》演員何曼杜立斯（左）、導演米歇爾哈札納維西斯（右）。（取自坎城影展官方臉書）