烏軍撤守馬立波（Mariupol）亞速（Azovstal）鋼鐵廠

在將近3個月的猛烈轟炸，導致數以千計人喪生，並傳出無數恐怖和飢餓的故事後，馬立波（Mariupol）的戰鬥即將結束。

CNN新聞網17日的分析指出，烏克蘭部隊周一晚宣布，他們已結束亞速（Azovstal）鋼鐵廠的戰鬥任務。數百烏軍已撤出，剩下的戰士也將撤離。而好幾個星期以來，這一直是馬立波尚未淪陷的最後主要據點。

馬立波是亞速海（Sea of Azov）邊的港市，自從俄軍2月底侵略烏克蘭以來，一直是雙方激戰的熱點。俄軍在這兒轟炸產房，還有數以百計平民避難的劇院。然而，這一切暴行的證據恐怕都要永遠消失了。

在克宮佔領馬立波前，當地市議會就指控，俄軍想要湮滅證據，利用行動火葬場毀屍滅跡，並經由「過濾營」（filtration camp），以找出任何暴行目擊者。市議會說，凶手在掩蓋他們的足跡。然而，克宮否認了這一切。

馬立波已成為烏克蘭力抗俄軍無情攻擊的象徵，就在當地多數地區淪陷後，部分烏軍仍死守亞速鋼鐵廠，最多曾保護上千平民。然而，隨著糧食與水逐漸用盡，數以百計傷者得不到適當照護，廠內狀況每況愈下。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前說，馬立波有成千上萬人喪生，而當地區域軍事管理局4月說，有多達2.2萬人喪生。由於戰況不明朗，這些死亡人數難以確認。不過，據馬立波市長估計，當地有90%基礎設施毀損，而其中40%已無法修復。

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）專門研究俄羅斯軍事的柯夫曼（Michael Kofman）指出，對俄軍來說，控制馬立波是佔領除了非分離區外，更廣大頓巴斯（Donbas）地區的關鍵。他說，俄軍沒有實際控制當地的大城市，就宣布佔領頓巴斯是不切實際的，而攻佔馬立波，應該能釋出兵力和後勤，來對付頓巴斯其他區域。

不過，要佔領馬立波仍需要耗費大量資源，俄羅斯很可能需要所有能動員的部隊強攻重新鎖定的目標烏東。分析家說，俄軍可能會乾脆將馬立波夷為平地，讓佔領省事些。尤其是在綽號為「敘利亞屠夫」的俄軍將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）接手，負責對烏戰事後，更是如此。