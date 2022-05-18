苗栗70歲胡姓老婦人，因腹部疼痛到急診就醫，醫師建議住院接受進一步檢查，但她擔心疫情爆發而不敢住院，便自行離院返家，結果腹痛加劇又再次到急診，檢查後竟發現是小腸穿孔，所幸經過手術治療，她一周後順利出院。

胡婦在接受電腦斷層掃描後發現，腹腔內有多處出現游離性空氣，懷疑是腸道破裂造成，經由腹腔鏡微創手術證實，小腸中段的空腸處破了1個小洞，腸液及食物的殘渣從腸道流出，進入整個腹腔中，造成嚴重的腹膜炎，所幸以手術修補腸道破裂並將腹膜炎膿瘍引流後，胡復原良好也順利出院。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，腸胃道穿孔最常見的是胃潰瘍穿孔，其次是大腸憩室炎穿孔，小腸穿孔是非常少見的情形。

而小腸穿孔常見的原因多是誤食尖銳異物如鐵釘或雞、魚骨頭卡住所造成，像胡奶奶這種非異物影響的自發性小腸穿孔案例更是少之又少，臨床上偶爾會發生在免疫力下降的病人身上。

馮啟彥說，腸胃道穿孔會有腹部劇烈疼痛、腹脹等症狀，並引發腹膜炎，若沒有及時處理，會影響到其他器官，導致敗血症、腎衰竭、肝衰竭等狀況，嚴重可能危及生命。

馮啟彥主任提醒民眾，雖然近期疫情爆發，但有任何異常狀況，一定要儘早就醫，以免延誤病情，造成更嚴重的後遺症。