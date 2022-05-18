因應疫情發展，行政院函請同意《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期限延長至2023年6月30日。立法院衛環委員會今天朝野協商，朝野各政黨一致同意施行期限延長，預計本周五交由立法院會處理。

依據紓困振興特別條例規定，施行期間將在今年6月30日屆滿，行政院有鑑於新冠肺炎疫情於國際間還相當嚴峻，且衡酌國內疫情的發展變化快速，因此函請立法院同意延長施行期限一年，該預算尚餘1300餘億元，將用於執行防疫措施，政院暫無增加總額修法的必要。

立法院衛環委員會今天協商《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期限延長同意案，現在專家提出新冠肺炎要從第五類傳染病降為第四類，如果降級就不需要24小時通報，是否還有延長特別條例施行期限的必要性。

衛福部次長薛瑞元表示，指揮中心有討論過相關議題，目前處於疫情上升階段，要等到上升至最高峰，且疫情沒有起起伏伏的狀況，才可能會改為第四類傳染病。

紓困振興特別預算總計8400億元，目前剩餘約1200億元待執行，其中，衛福部防治預算占整體剩餘特別約20％，防疫物資採購情況為何？

主計長朱澤民表示，目前特別預算剩餘1172億元待執行，當中衛福部待執行有189億元，根據特別條例，若與生命安全相關，可以跨部會移用，移緩濟急，目前經費都在範圍內。

另外，衛福部今年度預算有編列217億元，原則上防疫相關物資還可以支應，明年度預算也會在今年8月提出預算編列，全面盤點防疫資源，會在防疫跟醫療院所把跟人民生命安全跟醫護該得到報酬都會編在裡面。