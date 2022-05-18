5月21至6月5日將在苗栗陶瓷博物館二樓創意展演空間辦理「覓咖啡、陶時光」主題展覽。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取客家委員會經費辦理「苗栗陶品牌打造第二期計畫」，以生活美學、故事行銷開創陶藝的多元可能性，5月21至6月5日將在苗栗陶瓷博物館二樓創意展演空間辦理「覓咖啡、陶時光」主題展覽，以「好好喝一杯咖啡」為展覽核心理念，展出內容融合陶器皿、咖啡製成知識，傳遞生活日常中多元的陶藝文化，歡迎民眾前往參觀欣賞。

展覽邀請陶藝家吳明儀策展，生長於陶藝世家的吳老師，祖先來自南宋時期福建泉州的磁灶鎮，家業傳承迄今已是第24代，他從小在祖父及父親的耳濡目染之下，也在高中畢業之後投入製陶行列。

吳明儀2020年成立「陶搖」咖啡器品牌，以臺灣在地咖啡為優先，從咖啡樹苗種植開始，歷經多年實驗研究及經驗累積，以功能性為前提，使用陶瓷材料創新研發咖啡器具，並設置咖啡席，教育推廣咖啡知識，讓民眾親身體驗，從咖啡生豆、陶搖烘焙、手工研磨、無濾紙手沖咖啡分享，傳遞「做一杯咖啡可以很簡單！」的精神，由製作、盛載的器具中細細品味苗栗陶瓷的兼容並蓄，讓藝術走入生活。

文化觀光局長林彥甫表示，本次展出作品集結策展人吳明儀與咖啡與陶深度培訓課程的15位學員作品，將陶藝的生活美學導入日常生活，慢活生活從為自己泡一杯好咖啡開始，鼓勵民眾學習從日常細節裡放鬆，藉由學陶、捏陶，為自己爭取一份從容，享受「生活即陶藝、陶藝即生活」的氛圍。

相關訊息可至文化觀光局官網（https：／／www.mlc.gov.tw／）或「文化創意新苗栗」FB粉絲專頁查詢，或洽詢文創產業科張小姐037-233121＃12、苗栗陶品牌打造計畫駐地辦公室037-233121＃9。