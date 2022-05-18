34歲天王嫂方媛2017年嫁給大她22歲的郭富城，兩人婚後育有2女，網紅出身的方媛臉蛋精緻、身材纖瘦，當媽後依舊外貌保養得宜，但在最近的一支影片中，方媛的身材卻悄悄變了調，肩膀和手臂變得寬厚不少，她也認了是最近常健身的結果，承認「變壯了」。

郭富城過去曾和熊黛林交往多年無果，也曾和不少小模、網紅傳過緋聞，2017年他情歸長相甜美的方媛，還曬出經典開車牽手照認戀，難得大方放閃，婚後郭富城曾受邀參加銀行品牌活動，透露家裡掌經濟大權的不是自己，也不是方媛，竟是合作的多年的公司和經紀人小美。

方媛曬近況，承認整個人變壯。（圖／翻攝自方媛微博）

郭富城當時表示，他對公司相當信任，自己便將經濟大權交由經紀人打理，自己只負責做好藝人工作，力求在事業上的突破，而方媛升格為天王嫂後，並未放下過去的網紅事業，仍常曬影片做業配，或曬健身經過分享日常生活，今年3月有網友留言開酸：「無聊的富婆生活」、「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活，相比之下還是昆凌嫁對了吧」，引來方媛親自嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」。

方媛最近曬出吃螺螄粉的影片，大展廚藝，眼尖網友發現穿著細針毛衣的她上半身不再是「紙片人」狀態，整個人似乎變厚不少，她也承認應該是常常舉啞鈴健身，「我真的覺得我最近變壯了，感覺我這樣站著，整個人是大了一圈」，並摸摸自己厚實的肩膀，有網友說：「馬卡龍色毛衣真好看」，她誠實說：「有一點點顯胖」，又有人說：「為什麼總喜歡把下巴抬高」，方媛回：「臉瘦一點唄」，另有人問：「大小寶的中文挺標準！是你教的嗎？」，方媛自信說：「當然是啊，我在家普通話最好了」。