苗栗縣政府5月21、22日上午10時至下午4時，將在苗栗特色館辦理，活動「ㄩㄢˊ素市集」，以第一圓素－陶、第二緣素－油桐花、第三元素－咖啡為發想，串聯苗栗優質陶藝師、在地小農、手作青年、文創店家，打造獨特的市集品牌，展現陶土無限的創造力，邀民眾一起來苗栗特色館逛市集、賞陶藝、品美食。

市集規劃以草地音樂會的形式舉辦，營造愜意的氛圍，兩日活動邀請水管阿民、青鳥合唱團、Roro趙珮榕、甜姐兒喬喬、Mr.Alright好好先生、秉篆秉辰等表演團體，以純粹的聲音分享夏季客庄的熱情，帶給大家輕鬆舒適的午後時光。

兩天活動除了有創意市集外，「元氣滿滿」陶藝品咖啡將於下午1時舉行，邀請到TaoYaocoffee陶搖咖啡-吳明儀老師到活動現場展演烘豆及手沖的技巧，讓民眾體驗品嚐台灣咖啡，活動開始前30分鐘開放報名，額滿即止，費用每人200 元，包含咖啡及甜點 1 份、烘豆體驗、質感咖啡杯 1 個等，另上午10時、下午2時，規劃各1場免費手捏陶DIY體驗，統一在活動開始前30分鐘開放報名，額滿即止。

文化觀光局長林彥甫表示，5月21日除了市集活動，「覓咖啡，陶時光」主題展覽亦於苗栗陶瓷博物館開展，展期至6月5日，本次展覽邀請吳明儀老師及「深度培訓課程」學員成果共同分享，使藝術走入生活，讓社會大眾從不同的角度和層面感受陶藝的溫度，歡迎陶藝愛好者前往欣賞。

相關活動詳情請上苗栗縣政府文化觀光局官網或「文化創意新苗栗」FB粉絲專頁查詢，或洽本局文創產業科張小姐037-233121＃12，亦可致電苗栗陶品牌打造計畫駐地辦公室037-233121＃9。