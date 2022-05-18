林容安的作品真理‧祈禱‧索求。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局今天18日起至6月5日，在文觀局山月軒及中興畫廊辦理國立苗栗高中第23屆美術班畢業展「句號」，展現9位畢業生3年來的學習成果，18日上午10時在山月軒舉行開幕式，邀請民眾來體驗「句號」圓環中圓潤飽滿的青春與幻想。

文化觀光局指出，「句號是一段結束，也是另一個段落的開始。」苗中美術班畢業展今年以「句號」作為展覽的名稱，想要傳達畢業生高中生活正如一篇美麗的詩章，華麗的辭藻和修辭，如同藝術創作和生活態度，此刻劃下句點，迎向下一段學習的旅程。

在3年學習過程，創作除了素描水彩、水墨、壓克力、油畫等傳統媒材外，大量增加了電腦繪圖的數位媒材，融合了傳統與科技的藝術，將創作的形式與內容更生活化，更貼近民眾的日常，展現青春年華所思所想。

展出作品中，不乏對社會環境的關懷與反思，如簡彥旭以油畫《懸日》，來宣告一天的結束亦是預告旦日將近，將難得一見的都市奇景盡收眼廉。

吳雅欣的油畫《寄＜善·惡＞》，卻以陰陽交錯的方式呈現出穿越時空的感覺，象徵正與邪的模糊界線。羅婉津的《城市建造》以水墨表現逐漸消失的綠地，取而代之是被空污淹沒的工廠，控訴環境的改變是人類逐漸走向終點的元兇。

陳亮慈的水彩《漠》冷灰的色調，展現身處水泥叢林的我們渴望著被愛與關懷。也有以自身情感出發的，如詹雅晴的水墨《自傲》，是憶起童年，尋找初心的情感反映。

鄭翊汝的作品《別亦難》中，把自己幻化成蠟蠋，述說愛情中的思念。而張映心的《形》，雖以水墨的媒材，卻擺脫水墨的形式，透過無數的圏圈反覆操作，像是修練般，抽離自我，進入純粹的情境。

林容安則以奇幻的神話融入作品《銘刻》，神似鯨魚的怪物們帶我們進入想像世界。王芊穎的《l hear u crying loud》開啓我們感官的視覺震撼，描繪一具遭人開腸剖肚的大體，透過畫面彷彿能聽見這具屍體的悲鳴，人類肉體隨著時間消逝凋零，最終回歸塵土。

現場作品樣貌多元，內容豐富，歡迎大家一同來觀賞這藝文盛宴，有關展出訊息可至Facebook「貓裏藝文」粉絲專頁或上苗栗縣政府文化觀光局網站藝文訊息查詢。