BWF世界羽聯巡迴賽超級500系列泰國羽球公開賽，從單打資格賽打進會內賽的台灣女將許玟琪，會內首輪32強又對上日本好手奧原希望，兩人像上一次優霸盃交手一樣再是一場三局激戰，先下一局的許玟琪可惜未能趁機取勝，21比19、10比21、19比21再度飲恨。

許玟琪世界排名第52，奧原希望則是第6，雖然從世界排名看起來相差大，但場上仍是看選手臨場發揮定勝負，兩人上周在優霸盃團體賽8強賽首次交手，奧原在先輸一局下連追兩局險勝，當時賽後表示自己因傷放棄亞錦賽，練習不夠充分，第1局又太緊張，才會打得相對辛苦一點，後面調整戰術、打法後效果不錯，才能擊敗勁敵。

或許猶記上次交手的難纏，今天（18日）奧原再度對上許玟琪，首局還是打得比較緊繃，曾2比7落後，中段曾追上也超前，但在雙方19比19平手後，許玟琪連下2分，掌握一局領先優勢。

第2局換邊後奧原提升表現，1比2之後連得7分擁有大幅度領先，後頭追趕的許玟琪曾把差距縮小到3分，還是被奧原要回一局；決勝第3局許玟琪3比0先發制人，中間一度被追平再稍稍拉開，不過奧原同樣韌性十足，雙方14比14平手再拉鋸一段時間後，奧原20比17先掌握賽末點，許玟琪救回2個賽末點後，還是無緣扳倒奧原。