今年二月初，因爲一次清涼的午后，一通約聚的電話，一席尋常的餐敘，讓我們幾個好友認識了外表略帶冷漠，內在卻藏著澎湃洶湧熱情的高丹華女士，並為我們心靈，俱憑添了一段「烏坵島嶼」激情迭宕的軼事，而這些故事，讓人猶入一座「六龍高標，衝波逆折」的幽遠之境；讓我似聞一曲「錦瑟齊鳴，短軸撥弦」的迷離驚嘆！

戰地中的前沿 — 烏坵島

在我獻身軍旅生涯32年裡，曾兩年金門，兩回馬祖，一次澎湖，兩趟中東異國服務的退役軍人，但迄今聽到「烏坵」兩字，在記憶裡迴盪起伏的，仍只是一塊面積1.2平方公里，位置東距台中73浬、澎湖93浬、金門72浬、馬祖86浬；與西距大陸福建湄洲島18海浬、南日島12海浬、鷺鷥島則僅僅9海浬，是金門縣與連江縣中心點的遙遠境域而已；對我而言，它仍只是留存著昔日「戰地中的戰地，前線中的前線，離島中的離島」這樣一份模糊印象罷了。

其實，我對台灣島部署星列的海上燈塔，向來認識未深；雖然在個人軍職生涯的頭一年，也就是民國73年之際，刻適逢服務於馬祖西莒島，並曾藉機旅覽了一水之隔的「東莒島燈塔」；但當時，只是以一個單純遊客的心情踏旅，佇立雄踞台灣離島ㄧ隅的海上燈塔前，並沒有注入過多的歷史解讀與情感，更遑論對遠在金門離島的「烏坵嶼燈塔」，會遙存一份特別的關注了。

我想，這或許也是生活於台灣本島的一般常人，對這些獨佇海上燈塔的單純理解；哪些人會在踏足其間後，對這些猶若「攀棲鶻之危巢，俯馮夷之幽宮。」盤踞於台灣離島的海岸關防，引航漫行茫茫大海的島嶼燈塔，多寄予一分深層的關切？又有誰對這些恍若「江流有聲，斷岸千尺。」有著糾雜地緣牽連的邊陲疆域，會深入蠡探其究竟？

精彩的《看見烏坵燈塔》專書！

事實上，「烏坵」島上的燈塔始建於1874年，並於隔年啟用，係由英人赫德（Robert Hart）督建完成；但在經過近150年的時光摧折損毀，在2001年末代燈塔守高金振退休後，一度走入了歷史；直到他女兒高丹華女士因不忍見故鄉如熄滅的燈火殞落，在經過多年不懈的努力與爭取下，熄燈多年的「烏坵嶼燈塔」，乃在2017年7月23日重新點亮烏坵海面，並成為國定古蹟。這一段重整家鄉的艱辛過程，高女士曾在2020年撰寫了一本《看見烏坵燈塔》，並委由金門縣文化局出版發行，揭露了烏坵這段既滄桑又浪漫的戰地燈塔故事。

記得早年由於外島均缺水缺電，加上交通不便的戰區，對於調防外島的軍人而言，是屬極艱苦寂寥的；迄今，我仍猶記民國73年駐守馬祖西莒島，一週只能利用4小時短短休假時間，到街上澡堂洗個奢侈的熱水澡情景；而當年烏坵的生活條件，艱苦恐亦應不遜於此，然而當年因有駐軍關係，在烏坵仍可見到少數有人群的市集。正因如此，當年島上那座雄偉的燈塔，隱然成為行船人心靈的重要指引與精神標竿；而由當地百姓擔任的燈塔守護人，對島上安全及海上交通指引，更是功不可沒。

然而，「烏坵」還是難脫逾一個世代的滄桑變遷，而愈轉落寞孤寂。雖說它曾經是上世紀五十年代反共的榮耀前哨，六、七十年代我空軍巡航的重點區域；之後，卻成了台灣八十年代存放核廢料議題的考量場域，與空軍雷達不再覆蓋的域外孤島。

如今，則只剩下少數的海軍陸戰隊輪梯駐守，當地居民更僅存「干戈寥落四周星」不足百人的住民，勉強維續著台灣領土的最後完整生命線；而其等待的卻是兩岸衝突時，權充那個戰時愛國口號的犧牲者；莫說國防部對它抱持的，仍是「同島一命」的舊思維，連金門縣政府亦曾視它如風燭殘年的孤舟嫠婦。

《那一年我在烏坵的日子》即將出書

而我這位曾戍守金門島二年的退役軍人，也是直至今年二月份的一個冷颼午后，方在一次偶然的唔會中，初見這位住籍「烏坵」的守燈人，與結識了這位烏坵島的戰地女兒，亦才暸解這位與我同是50年次的中年女子，就是那位幾年來，屢屢用一顆堅毅之心與愛護家鄉精神，不斷在新媒體呼籲舊日曾與斯地有連結的人，能重返回顧此島嶼昔日情懷；不斷用筆憑探書寫「烏坵嶼燈塔」歷史，冀望政府再次對它賦予新時代風華的原鄉人。

基此因緣，近期丹華女士潜心筆撰一部描寫《那一年我在烏坵的日子》專書，描繪那段她曾親身經歷「全島一命，島亡人亡」的烏坵戰地生活，與曾經參與烏坵防衛台灣的戰士故事，便囑我這個有過數次外離島經歷的退役榮民也捕上一段文字，以茲紀念；對我而言，除深深感受那份冀盼共襄盛舉的情義外，多少也有幾分藉此彌補自身只有離島任職經驗，卻少有驚濤拍岸故事分享的遺憾。

在閱覽《那一年我在烏坵的日子》專書紙本後，在我腦海泛湧的，竟是《太史公自序》中那段：「昔西伯拘羑里而演周易；孔子戹陳蔡而作春秋；屈原放逐乃著離騷；左丘失明厥有國語；孫子臏腳方論兵法；不韋遷蜀而世傳呂覽；韓非囚秦遂有說難、孤憤；詩三百篇，大抵賢聖發憤之所為作也，⋯故述往事，以來者思。」的歷史不滅憑記。

沒錯，從丹華女士所描繪「烏坵」燈塔與日子這兩本專書裡，讓人泛起的感覺，就是一段她在烏坵島上親身的滄桑經歷。也許，她認為唯有透過這些文字敘述的故事，才能真正清楚表達她生長於斯，經歷於斯，奮鬥於斯的烏坵島嶼全貌。

至於故鄉能否成功改造，而讓這位自詡是烏坵大嬸的「引航人」，將昔日駐軍陸戰隊與烏坵緊密相連的故事重新真實呈現，並開創另一段她內心期待的光輝亮麗烏坵新面貌？恐怕也只能猶待漫長的時間來驗證了。

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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