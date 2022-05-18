每逢換季就是過敏的好發時期，引發眼睛癢、鼻塞、流鼻水等症狀，有人甚至會因過敏太嚴重而影響到生活作息。對此營養師余朱青表示，想要天然抗敏，首先得避開不適合自己的食物，並列出6大營養素，不但能幫助腸道健康，也能有效緩解過敏。

營養師余朱青在臉書粉專指出，天然抗敏其實很簡單，只要避開不適合自己的食物，並補充有助於腸道健康的營養素即可，而以下6種營養素不但有助於腸道健康，還有抗發炎、暢通支氣管等功能。不過余朱青也提醒，在攝取這些營養素前，要記得避開自己的過敏原，選擇適合自己的天然食物。

1、維生素C

抗氧化抗發炎。如：奇異果、芭樂、柑橘類等。

2、鎂

幫助氣管放鬆，減少氣喘。如：綠色蔬菜、豆莢類、全穀類等。

3、木犀草素

可暢通支氣管，減少咳嗽。如：芹菜、九層塔、胡蘿蔔等。

4、花青素

抑制組織胺分泌。如：蔓越莓、藍莓、櫻桃等。

5、兒茶素

降低皮膚過敏發癢。如：綠茶、烏龍茶等。

6、檞皮素

抑制腫脹搔癢。如：洋蔥、甜椒、花椰菜等。