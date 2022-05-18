本土疫情燒不完，外界關注年底選戰，防疫指揮官陳時中是否退場參與選戰？總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統有次與陳時中碰面，但「都在講疫情，沒有在講選情。」

總統府發言人張惇涵與民進黨副祕書長林鶴明今天接受YAHOO TV網路節目《齊有此理》專訪，外界關注陳時中在疫情嚴峻的此刻，是否會退場參與年底九合一選舉？是否曾與蔡英文總統談及選舉的事情？

對此，張惇涵表示，蔡總統與陳時中幾次的碰面談話都是在講疫情，沒有在講選情。至於國民黨人選蔣萬安，林鶴明認為，國民黨對蔣萬安很擔心，因為蔣萬安沒有被檢驗過，也沒有把台北市會國民黨團中的「柯友友」問題解決。

他說，目前疫情延燒，其他外傳可能的對手，像是衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊都在做防疫工作，蔣萬安如果要選舉，可能也要多講一些防疫的想法，還有在疫情或後疫情時代，如何讓台北市能在城市競爭中繼續發展下去？如果蔣萬安對防疫沒有想法，未來當市長如何帶領台北市？這些都是值得探討的問題。