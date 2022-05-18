今天，有美國媒體發佈關於「3·21」東航MU5735航班空難原因的相關報導，對此，中國民航局通過《環球時報》回應，經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發佈有關調查訊息，他們嚴格按照《國際民用航空公約》附件13的框架要求，與中國民航局開展合作，並將根據需要繼續為查明事故原因提供專業技術支持。

中國民航局表示，目前，「3·21」東航MU5735航班空難事故調查部門正依據調查程序，深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、實驗驗證等相關工作。根據國際民航公約相關要求，調查部門邀請美國國家運輸安全委員會作為航空器設計製造國的調查方參與調查。

中國民航局進一步表示，將繼續與參與調查的各方保持密切溝通，科學嚴謹有序地開展事故調查工作，並按照《國際民航公約》和政府訊息公開相關要求，及時、準確發佈事故調查情況進展和相關訊息。

3月21日，東航雲南公司波音737-800型B-1791號機，執行MU5735昆明至廣州航班，在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900公尺快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。飛機撞地後解體，機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

中國民航局在4月20日發佈《關於「3•21」東航MU5735航空器飛行事故調查初步報告的情況通報》時透露，機上2部記錄器（黑盒子）由於撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。

初步調查報告顯示，經調查，當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限，當天航前和短停放行無故障報告，無故障保留；機上無申報為危險品的貨物；此次飛行涉及的航路沿途導航和監視設施、設備未見異常，無危險天氣預報；在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為14：16；機上兩部記錄器由於撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。

多位航空業人士告訴記者，事故調查往往不能在短時間內有明確結果，有的需要一年甚至更長時間，像大家熟知的川航風擋玻璃爆裂安全降落事件，中國民航局的最終調查報告也是在兩年後才發佈。而單純依靠部分證據做出對事故原因的推測，都不是負責任和可靠的行為。