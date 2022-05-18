第33屆金曲獎入圍名單今（18）日公布，本屆歌王入圍者有盧廣仲《勵志論》、許鈞《美夢公司》、YELLOW黃宣《BEANSTALK》、馬念先《MamaJeans and Daddy Shoes》、裘德《最後的水族館》、崔健《飛狗》。盧廣仲去年憑藉電影主題曲〈刻在我心底的名字〉奪下金馬獎最佳原創電影歌曲、金曲獎年度歌曲等重要獎項，成為「最年輕三金得主」，今年再以新專輯《勵志論》入圍金曲獎最佳華語男歌手，盧廣仲說：「謝謝金曲獎，謝謝我的公司和專輯製作夥伴，祝大家端午節快樂！」

本屆歌后入圍者有詹雯婷Fay《詹雯婷在雲彩上舞喳喳》、蔡健雅《DEPART》、以莉高露《尋找你》、魏如萱《HAVEA NICE DAY》、袁婭維《月亮失眠了ONCE UPON A MOON》，蔡健雅曾三度奪下金曲歌后殊榮，這次再以《DEPART》專輯入圍最佳華語女歌手，而且一口氣入圍8項金曲獎，是本屆最大贏家。

且入圍《年度歌曲獎》的有，滅人山、Bluebirds、奶奶、玻璃心、如果可以、愛情比你我想的閣較偉大、跑馬燈 DEATH TRIP、雛形等競爭。

第33屆金曲獎流行音樂類入圍名單如下：

【演唱類】

【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■ 年度歌曲獎

滅人山《滅人山》／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜、桑布伊﹚

Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

奶奶《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

玻璃心《鬼才做音樂》／亞洲通文創有限公司﹙演唱者：黃明志、陳芳語﹚

如果可以《如果可以》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：韋禮安﹚

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI feat. 蛋堡﹚

雛形《雛形》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：徐佳瑩﹚

■ 最佳華語專輯獎

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：詹雯婷﹚

愛情一陣風／顏社企業有限公司﹙演唱者：李權哲﹚

DEPART／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

夜間模式／十一音像有限公司﹙十一音樂﹚﹙演唱者：無實物藝術團﹚

飛狗／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：崔健﹚

■ 最佳台語專輯獎

新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司﹙演唱者：新寶島康樂隊﹚

不是路／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：百合花﹚

GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司﹙演唱者：Flesh Juicer 血肉果汁機﹚

看無／這虎音樂工作室﹙演唱者：王俊傑﹚

空／九丸音樂有限公司﹙演唱者：江惠儀﹚

下半場／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：張涵雅﹚

■ 最佳客語專輯獎

虛空現下／這哪位音樂工作室﹙演唱者：黃宇寒﹚

滅人山／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚

今本日係馬／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：羅思容﹚

他鄉尋客／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：愛客樂﹚

塹／安樂茂思國際事業有限公司﹙演唱者：彭柏邑﹚

■ 最佳原住民語專輯獎

溯／漢創文化股份有限公司﹙演唱者：野東西﹚

Ira…a micekor 靜靜地等待著／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：Osay Hongay﹚

pongso no Tao／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：陳建年﹚

《N1》那屋瓦一號作品／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi﹚

我們的島／小島大歌影音工作室﹙演唱者：戴曉君、布妲菈．碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki﹚

iya manu maitucu 我以為我不知道／新式有限公司﹙演唱者：Kerekelj 沈昉禎﹚

■ 最佳MV獎

馬克吐溫《多色寶山大王》／火玄火包股份有限公司﹙導演：林毛﹚

以上皆非《以上皆非》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演：比爾賈﹚

甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演：蔡宜豫﹚

自我的介紹《勵志論》／添翼創越工作室﹙導演：殷振豪﹚

我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT《GOLDEN 太子 BRO》／街聲股份有限公司﹙導演：林士鈞﹚

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司﹙導演：ØZI、李品賢﹚

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

宋念宇／等妳想起我《無視》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：小宇-宋念宇﹚

蔡健雅／Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

盧廣仲／雨時多雲偶陣晴《勵志論》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

鮮于貞娥／賣花的人《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱、鮮于貞娥﹚

艾怡良／貪《偏偏我卻都記得》／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚

HUSH／衣櫃歌手《衣櫃歌手》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：HUSH﹚

■ 最佳作詞人獎

羅思容／測量《今本日係馬》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：羅思容﹚

周耀輝／Into The Wild《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅、阿雲嘎﹚

陳昇／去二連浩特的夜車《麗春》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：陳昇﹚

武雄／攪擾《舞台》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蕭煌奇﹚

葛大為／查有此人《查有此人》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

熊信寬／88BARS《88BARS》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：熊仔﹚

■ 最佳編曲人獎

黃連煜／滅人山《滅人山》／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜、桑布伊﹚

鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣／拜六《不是路》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：百合花﹚

盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林／狂迪《勵志論》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

黃少雍／fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：夏子﹚

Robot Swing／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／福祿壽音樂娛樂有限公司﹙演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜﹚

YELLOW黃宣／PARADIGM《BEANSTALK》／否極泰來音樂股份有限公司﹙演唱者：YELLOW黃宣﹚

■ 最佳專輯製作人獎

Everydaze／FAC：E／傻皮文創有限公司﹙演唱者：王彙筑﹚

黃連煜／滅人山／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚

鄭各均／不是路／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：百合花﹚

李權哲／愛情一陣風／顏社企業有限公司﹙演唱者：李權哲﹚

蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

陳建騏、韓立康、黃少雍／HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

■ 最佳單曲製作人獎

詹雯婷、盧律銘／融雪《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：詹雯婷﹚

余佳倫／Sally《尋找你》／海岸音樂製作所﹙演唱者：以莉高露﹚

陳君豪、韓立康、黃文萱／AI敢會愛?《AI敢會愛?》／福祿壽音樂娛樂有限公司﹙演唱者：Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜﹚

荒井十一、彭飛／這世界那麼多人《這世界那麼多人》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：莫文蔚﹚

鍾濰宇／愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚

ØZI、杜振熙、Ian Jeffrey Thomas／跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI feat. 蛋堡﹚

徐佳瑩、陳君豪／以上皆非《以上皆非》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：徐佳瑩﹚

■ 最佳華語男歌手獎

盧廣仲／勵志論／添翼創越工作室

許鈞／美夢公司／環球國際唱片股份有限公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK／否極泰來音樂股份有限公司

馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先工作室

裘德／最後的水族館／眾水之音文化傳播有限公司

崔健／飛狗／環球國際唱片股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

Karencici／99% Angel／華研國際音樂股份有限公司

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司

蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司

以莉高露／尋找你／海岸音樂製作所

魏如萱／HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON／華納國際音樂股份有限公司

■ 最佳台語男歌手獎

王俊傑／看無／這虎音樂工作室

蕭煌奇／舞台／環球國際唱片股份有限公司

蘇明淵／「敢敢」／風潮音樂國際股份有限公司

大支／台灣隊長／人人有功練音樂工作室

張伍／黃昏／任意門娛樂股份有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

朱海君／正確的答案／豪聲唱片有限公司

賴慧如／愛毋是一種罪／時代創藝企業有限公司

黃妃／無閂／華特國際音樂股份有限公司

江惠儀／空／九丸音樂有限公司

張涵雅／下半場／好痛音樂事業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

徐世慧／簡單不簡單／琴星企業社

黃宇寒／虛空現下／這哪位音樂工作室

黃連煜／滅人山／貳樓音樂工作室

謝宇威／謝宇威樂團 [天空又落水]／威德文化有限公司

龔德／00／火氣音樂股份有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著／好有感覺音樂事業有限公司

陳建年／pongso no Tao／角頭文化事業股份有限公司

舞思愛／那葡萄樹上的女孩／愛玩音樂有限公司

舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者／米大創意有限公司

Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道／新式有限公司

■ 最佳樂團獎

I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse／愛民如子有限公司

野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融））／溯／漢創文化股份有限公司

美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王／火玄火包股份有限公司

無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy／空氣腦唱片有限公司

Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!／華納國際音樂股份有限公司

13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻／只有我在有限公司

■ 最佳演唱組合獎

三牲獻藝（柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the）／八仙／創銘實業股份有限公司

新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司

動力火車（顏志琳、尤秋興）／都是因為愛／華研國際音樂股份有限公司

VH (Vast & Hazy)（顏靜萱、林易祺）／文明／添翼創越工作室

影子計劃 Shadow Project（張奕翔、黃鈺强、許宏池）／TAKE A BREATH／滾石國際音樂股份有限公司

恐龍的皮（三角龍、暴龍）／Millions of Years Apart／何樂音樂有限公司

■ 最佳新人獎

裝咖人／夜官巡場／庄尾文化聲音工作室

雷擎／Dive & Give／浮氣音樂有限公司

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方／三角街藝術事業有限公司

許光漢／許光漢／何樂音樂有限公司

呂彥良／新鮮的靈魂／宏揚國際有限公司

Haezee／LOVE MAZE／新禧未來音樂股份有限公司

珂拉琪／MEmento·MORI／街聲股份有限公司

【演奏類】

【出版獎】

■ 演奏類最佳專輯獎

萬象 The Poem For All Beings／催生音樂展演工作室﹙演奏者：笑琴 Chill Qin﹚

Forty-Three／維光音樂有限公司﹙演奏者：魏廣晧﹚

Between Now and Never／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：關家傑﹚

《修行》電影原聲帶／天空之城音樂製作有限公司﹙演奏者：侯志堅﹚

ON／那屋瓦文化有限公司﹙演奏者：Musa 明馬丁﹚

【個人獎】

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

蘇逸哲、利啓正／城市翦影 City Silhouette／東城音樂製作有限公司﹙演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友﹚

林修身／融合世界／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：林修身、彭國書、石哲安、康杰睿、陳逸﹚

吳金黛／萬籟的絮語／風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者：吳金黛﹚

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Between Now and Never／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：關家傑﹚

程杰、Martin Musaubach／ON／那屋瓦文化有限公司﹙演奏者：Musa 明馬丁﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

蘇逸哲／來踢館吧! (feat. Frank Gambale) Hit the Gym! (feat. Frank Gambale)《城市翦影 City Silhouette》／東城音樂製作有限公司﹙演奏者：蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友、Frank Gambale﹚

邱立婷／安斯帕大街 Boulevard Anspach《交織的平行crossing parallel》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：邱立婷、黃子瑜、楊曉恩、劉育嘉、廖莊廷、鄭立偉﹚

大竹研／Raga Shuddha Sarang 太陽の散步《Yü》／山下民謠有限公司﹙演奏者：大竹研 & 若池敏弘﹚

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／Pulse《Between Now and Never》／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young﹚

Yongheng Wu 武勇恆／On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》／街聲股份有限公司﹙演奏者：Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆﹚

【技術類】

【個人獎】

■ 最佳裝幀設計獎

劉悅德／滅人山／貳樓音樂工作室

陳念瑩／不是路／滾石國際音樂股份有限公司

楊維綸／HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司

蘇綏雯／鬼才做音樂／亞洲通文創有限公司

聶永真／新港的風／蘆葦花開音樂藝術文化工作室

【出版獎】

■ 最佳演唱錄音專輯獎

99% Angel／華研國際音樂股份有限公司

（主要錄音人員：kvn／主要混音人員：Daniela Rivera／主要母帶後製人員：Johnny Horesco）

DEPART／環球國際唱片股份有限公司

（主要錄音人員：蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh／主要混音人員：Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch／主要母帶後製人員：John Greenham）

BEANSTALK／否極泰來音樂股份有限公司

（主要錄音人員：蔡周翰、單為明／主要混音人員：蔡周翰、單為明／主要母帶後製人員：Jeff Lipton）

月亮失眠了ONCE UPON A MOON／華納國際音樂股份有限公司

（主要錄音人員：吳理文、袁婭維TIA RAY、楊惠琳／主要混音人員：周天澈、Jon Rezin／主要母帶後製人員：周天澈、Jon Rezin）

飛狗／環球國際唱片股份有限公司

（主要錄音人員：王鄭、顏仲坤／主要混音人員：崔健、王鄭／主要母帶後製人員：Adam Ayan）

■ 最佳演奏錄音專輯獎

交織的平行crossing parallel／好有感覺音樂事業有限公司

（主要錄音人員：蘇思蓓／主要混音人員：Tommy Cavalieri／主要母帶後製人員：Tommy Cavalieri）

融合世界／好有感覺音樂事業有限公司

（主要錄音人員：潘堯泓／主要混音人員：謝宜芳／主要母帶後製人員：Sangwook Nam）

Yü／山下民謠有限公司

（主要錄音人員：劉奕宏／主要混音人員：Wolfgang Obrecht／主要母帶後製人員：Wolfgang Obrecht）

Between Now and Never／麥丁文化事業有限公司

（主要錄音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要混音人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young／主要母帶後製人員：Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young）

Hydro Canvas 海淀／街聲股份有限公司

（主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆）

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

邱晨

陳復明