第33屆金曲獎入圍名單今(18)日公布,本屆歌王入圍者有盧廣仲《勵志論》、許鈞《美夢公司》、YELLOW黃宣《BEANSTALK》、馬念先《MamaJeans and Daddy Shoes》、裘德《最後的水族館》、崔健《飛狗》。盧廣仲去年憑藉電影主題曲〈刻在我心底的名字〉奪下金馬獎最佳原創電影歌曲、金曲獎年度歌曲等重要獎項,成為「最年輕三金得主」,今年再以新專輯《勵志論》入圍金曲獎最佳華語男歌手,盧廣仲說:「謝謝金曲獎,謝謝我的公司和專輯製作夥伴,祝大家端午節快樂!」

本屆歌后入圍者有詹雯婷Fay《詹雯婷在雲彩上舞喳喳》、蔡健雅《DEPART》、以莉高露《尋找你》、魏如萱《HAVEA NICE DAY》、袁婭維《月亮失眠了ONCE UPON A MOON》,蔡健雅曾三度奪下金曲歌后殊榮,這次再以《DEPART》專輯入圍最佳華語女歌手,而且一口氣入圍8項金曲獎,是本屆最大贏家。

且入圍《年度歌曲獎》的有,滅人山、Bluebirds、奶奶、玻璃心、如果可以、愛情比你我想的閣較偉大、跑馬燈 DEATH TRIP、雛形等競爭。

第33屆金曲獎流行音樂類入圍名單如下:

【演唱類】

【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■ 年度歌曲獎

滅人山《滅人山》/貳樓音樂工作室﹙演唱者:黃連煜、桑布伊﹚

Bluebirds《DEPART》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:蔡健雅﹚

奶奶《HAVE A NICE DAY》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:魏如萱﹚

玻璃心《鬼才做音樂》/亞洲通文創有限公司﹙演唱者:黃明志、陳芳語﹚

如果可以《如果可以》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:韋禮安﹚

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》/艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者:茄子蛋﹚

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》/新樂園音樂有限公司﹙演唱者:ØZI feat. 蛋堡﹚

雛形《雛形》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:徐佳瑩﹚

■ 最佳華語專輯獎

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:詹雯婷﹚

愛情一陣風/顏社企業有限公司﹙演唱者:李權哲﹚

DEPART/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:蔡健雅﹚

HAVE A NICE DAY/何樂音樂有限公司﹙演唱者:魏如萱﹚

夜間模式/十一音像有限公司﹙十一音樂﹚﹙演唱者:無實物藝術團﹚

飛狗/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:崔健﹚

■ 最佳台語專輯獎

新寶島康樂隊 第12張剪剪花/新樂園製作有限公司﹙演唱者:新寶島康樂隊﹚

不是路/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:百合花﹚

GOLDEN 太子 BRO/街聲股份有限公司﹙演唱者:Flesh Juicer 血肉果汁機﹚

看無/這虎音樂工作室﹙演唱者:王俊傑﹚

空/九丸音樂有限公司﹙演唱者:江惠儀﹚

下半場/好痛音樂事業有限公司﹙演唱者:張涵雅﹚

■ 最佳客語專輯獎

虛空現下/這哪位音樂工作室﹙演唱者:黃宇寒﹚

滅人山/貳樓音樂工作室﹙演唱者:黃連煜﹚

今本日係馬/好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者:羅思容﹚

他鄉尋客/好痛音樂事業有限公司﹙演唱者:愛客樂﹚

塹/安樂茂思國際事業有限公司﹙演唱者:彭柏邑﹚

■ 最佳原住民語專輯獎

溯/漢創文化股份有限公司﹙演唱者:野東西﹚

Ira…a micekor 靜靜地等待著/好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者:Osay Hongay﹚

pongso no Tao/角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者:陳建年﹚

《N1》那屋瓦一號作品/那屋瓦文化有限公司﹙演唱者:夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi﹚

我們的島/小島大歌影音工作室﹙演唱者:戴曉君、布妲菈.碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki﹚

iya manu maitucu 我以為我不知道/新式有限公司﹙演唱者:Kerekelj 沈昉禎﹚

■ 最佳MV獎

馬克吐溫《多色寶山大王》/火玄火包股份有限公司﹙導演:林毛﹚

以上皆非《以上皆非》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演:比爾賈﹚

甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙導演:蔡宜豫﹚

自我的介紹《勵志論》/添翼創越工作室﹙導演:殷振豪﹚

我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT《GOLDEN 太子 BRO》/街聲股份有限公司﹙導演:林士鈞﹚

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》/新樂園音樂有限公司﹙導演:ØZI、李品賢﹚

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

宋念宇/等妳想起我《無視》/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:小宇-宋念宇﹚

蔡健雅/Bluebirds《DEPART》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:蔡健雅﹚

盧廣仲/雨時多雲偶陣晴《勵志論》/添翼創越工作室﹙演唱者:盧廣仲﹚

鮮于貞娥/賣花的人《HAVE A NICE DAY》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:魏如萱、鮮于貞娥﹚

艾怡良/貪《偏偏我卻都記得》/百代唱片股份有限公司﹙演唱者:艾怡良﹚

HUSH/衣櫃歌手《衣櫃歌手》/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:HUSH﹚

■ 最佳作詞人獎

羅思容/測量《今本日係馬》/好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者:羅思容﹚

周耀輝/Into The Wild《DEPART》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:蔡健雅、阿雲嘎﹚

陳昇/去二連浩特的夜車《麗春》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:陳昇﹚

武雄/攪擾《舞台》/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:蕭煌奇﹚

葛大為/查有此人《查有此人》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:魏如萱﹚

熊信寬/88BARS《88BARS》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:熊仔﹚

■ 最佳編曲人獎

黃連煜/滅人山《滅人山》/貳樓音樂工作室﹙演唱者:黃連煜、桑布伊﹚

鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣/拜六《不是路》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:百合花﹚

盧廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林/狂迪《勵志論》/添翼創越工作室﹙演唱者:盧廣仲﹚

黃少雍/fu’is 星星歌《《N1》那屋瓦一號作品》/那屋瓦文化有限公司﹙演唱者:夏子﹚

Robot Swing/AI敢會愛?《AI敢會愛?》/福祿壽音樂娛樂有限公司﹙演唱者:Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜﹚

YELLOW黃宣/PARADIGM《BEANSTALK》/否極泰來音樂股份有限公司﹙演唱者:YELLOW黃宣﹚

■ 最佳專輯製作人獎

Everydaze/FAC:E/傻皮文創有限公司﹙演唱者:王彙筑﹚

黃連煜/滅人山/貳樓音樂工作室﹙演唱者:黃連煜﹚

鄭各均/不是路/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:百合花﹚

李權哲/愛情一陣風/顏社企業有限公司﹙演唱者:李權哲﹚

蔡健雅/DEPART/環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者:蔡健雅﹚

陳建騏、韓立康、黃少雍/HAVE A NICE DAY/何樂音樂有限公司﹙演唱者:魏如萱﹚

■ 最佳單曲製作人獎

詹雯婷、盧律銘/融雪《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:詹雯婷﹚

余佳倫/Sally《尋找你》/海岸音樂製作所﹙演唱者:以莉高露﹚

陳君豪、韓立康、黃文萱/AI敢會愛?《AI敢會愛?》/福祿壽音樂娛樂有限公司﹙演唱者:Robot Swing、陳以恆、洪佩瑜﹚

荒井十一、彭飛/這世界那麼多人《這世界那麼多人》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:莫文蔚﹚

鍾濰宇/愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》/艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者:茄子蛋﹚

ØZI、杜振熙、Ian Jeffrey Thomas/跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》/新樂園音樂有限公司﹙演唱者:ØZI feat. 蛋堡﹚

徐佳瑩、陳君豪/以上皆非《以上皆非》/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:徐佳瑩﹚

■ 最佳華語男歌手獎

盧廣仲/勵志論/添翼創越工作室

許鈞/美夢公司/環球國際唱片股份有限公司

YELLOW黃宣/BEANSTALK/否極泰來音樂股份有限公司

馬念先/馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》/馬念先工作室

裘德/最後的水族館/眾水之音文化傳播有限公司

崔健/飛狗/環球國際唱片股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

Karencici/99% Angel/華研國際音樂股份有限公司

詹雯婷/Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳/亞神音樂娛樂股份有限公司

蔡健雅/DEPART/環球國際唱片股份有限公司

以莉高露/尋找你/海岸音樂製作所

魏如萱/HAVE A NICE DAY/何樂音樂有限公司

袁婭維TIA RAY/月亮失眠了ONCE UPON A MOON/華納國際音樂股份有限公司

■ 最佳台語男歌手獎

王俊傑/看無/這虎音樂工作室

蕭煌奇/舞台/環球國際唱片股份有限公司

蘇明淵/「敢敢」/風潮音樂國際股份有限公司

大支/台灣隊長/人人有功練音樂工作室

張伍/黃昏/任意門娛樂股份有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

朱海君/正確的答案/豪聲唱片有限公司

賴慧如/愛毋是一種罪/時代創藝企業有限公司

黃妃/無閂/華特國際音樂股份有限公司

江惠儀/空/九丸音樂有限公司

張涵雅/下半場/好痛音樂事業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

徐世慧/簡單不簡單/琴星企業社

黃宇寒/虛空現下/這哪位音樂工作室

黃連煜/滅人山/貳樓音樂工作室

謝宇威/謝宇威樂團 [天空又落水]/威德文化有限公司

龔德/00/火氣音樂股份有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

簡燕春/Ira…a micekor 靜靜地等待著/好有感覺音樂事業有限公司

陳建年/pongso no Tao/角頭文化事業股份有限公司

舞思愛/那葡萄樹上的女孩/愛玩音樂有限公司

舒米恩・魯碧/O milaladiway 詠歌者/米大創意有限公司

Kerekelj 沈昉禎/iya manu maitucu 我以為我不知道/新式有限公司

■ 最佳樂團獎

I Mean Us(梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣)/Into Innerverse/愛民如子有限公司

野東西(阿良、傑克(邱鉦耀)、XO(鐘晨霖)、阿海(林廷澤)、賽克(蔣沅融))/溯/漢創文化股份有限公司

美秀集團(狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡)/多色寶山大王/火玄火包股份有限公司

無妄合作社(林玉湛、郭力瑋、謝碩元)/No Mercy/空氣腦唱片有限公司

Flesh Juicer 血肉果汁機(童仲宇(GIGO)、許主携(Matt)、劉宗霖(ZERO)、陳彥文(彥文)、陳佑祥(sionC))/GOLDEN 太子 BRO/街聲股份有限公司

TRASH(頤原、博文、魁剛、阿夜)/Holy Trip!/華納國際音樂股份有限公司

13月終了(康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔)/和你蠻像的一隻/只有我在有限公司

■ 最佳演唱組合獎

三牲獻藝(柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the)/八仙/創銘實業股份有限公司

新寶島康樂隊(陳昇、陳世隆、黃連煜)/新寶島康樂隊 第12張剪剪花/新樂園製作有限公司

動力火車(顏志琳、尤秋興)/都是因為愛/華研國際音樂股份有限公司

VH (Vast & Hazy)(顏靜萱、林易祺)/文明/添翼創越工作室

影子計劃 Shadow Project(張奕翔、黃鈺强、許宏池)/TAKE A BREATH/滾石國際音樂股份有限公司

恐龍的皮(三角龍、暴龍)/Millions of Years Apart/何樂音樂有限公司

■ 最佳新人獎

裝咖人/夜官巡場/庄尾文化聲音工作室

雷擎/Dive & Give/浮氣音樂有限公司

當代電影大師/告訴我他們都在本來的什麼地方/三角街藝術事業有限公司

許光漢/許光漢/何樂音樂有限公司

呂彥良/新鮮的靈魂/宏揚國際有限公司

Haezee/LOVE MAZE/新禧未來音樂股份有限公司

珂拉琪/MEmento·MORI/街聲股份有限公司

【演奏類】

【出版獎】

■ 演奏類最佳專輯獎

萬象 The Poem For All Beings/催生音樂展演工作室﹙演奏者:笑琴 Chill Qin﹚

Forty-Three/維光音樂有限公司﹙演奏者:魏廣晧﹚

Between Now and Never/麥丁文化事業有限公司﹙演奏者:關家傑﹚

《修行》電影原聲帶/天空之城音樂製作有限公司﹙演奏者:侯志堅﹚

ON/那屋瓦文化有限公司﹙演奏者:Musa 明馬丁﹚

【個人獎】

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

蘇逸哲、利啓正/城市翦影 City Silhouette/東城音樂製作有限公司﹙演奏者:蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友﹚

林修身/融合世界/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:林修身、彭國書、石哲安、康杰睿、陳逸﹚

吳金黛/萬籟的絮語/風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者:吳金黛﹚

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young/Between Now and Never/麥丁文化事業有限公司﹙演奏者:關家傑﹚

程杰、Martin Musaubach/ON/那屋瓦文化有限公司﹙演奏者:Musa 明馬丁﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

蘇逸哲/來踢館吧! (feat. Frank Gambale) Hit the Gym! (feat. Frank Gambale)《城市翦影 City Silhouette》/東城音樂製作有限公司﹙演奏者:蘇逸哲、利啓正、陳冠毅、李承育、于紹友、Frank Gambale﹚

邱立婷/安斯帕大街 Boulevard Anspach《交織的平行crossing parallel》/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:邱立婷、黃子瑜、楊曉恩、劉育嘉、廖莊廷、鄭立偉﹚

大竹研/Raga Shuddha Sarang 太陽の散步《Yü》/山下民謠有限公司﹙演奏者:大竹研 & 若池敏弘﹚

Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young/Pulse《Between Now and Never》/麥丁文化事業有限公司﹙演奏者:Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young﹚

Yongheng Wu 武勇恆/On Starboard 星板《Hydro Canvas 海淀》/街聲股份有限公司﹙演奏者:Tian Bai白天、Lawrence Ku顧忠山、Danfeng Hu胡丹峰、Nathaniel Gao高太行、Xiaoguang Liu劉曉光、Ke Zhang張柯、Chenchu Rong榮辰初、Yongheng Wu武勇恆﹚

【技術類】

【個人獎】

■ 最佳裝幀設計獎

劉悅德/滅人山/貳樓音樂工作室

陳念瑩/不是路/滾石國際音樂股份有限公司

楊維綸/HAVE A NICE DAY/何樂音樂有限公司

蘇綏雯/鬼才做音樂/亞洲通文創有限公司

聶永真/新港的風/蘆葦花開音樂藝術文化工作室

【出版獎】

■ 最佳演唱錄音專輯獎

99% Angel/華研國際音樂股份有限公司

(主要錄音人員:kvn/主要混音人員:Daniela Rivera/主要母帶後製人員:Johnny Horesco)

DEPART/環球國際唱片股份有限公司

(主要錄音人員:蔡健雅、倪涵文、吳育彰、Khoi Huynh/主要混音人員:Leonard Fong、Ricky Ho、Joe Grasso、Richard Furch/主要母帶後製人員:John Greenham)

BEANSTALK/否極泰來音樂股份有限公司

(主要錄音人員:蔡周翰、單為明/主要混音人員:蔡周翰、單為明/主要母帶後製人員:Jeff Lipton)

月亮失眠了ONCE UPON A MOON/華納國際音樂股份有限公司

(主要錄音人員:吳理文、袁婭維TIA RAY、楊惠琳/主要混音人員:周天澈、Jon Rezin/主要母帶後製人員:周天澈、Jon Rezin)

飛狗/環球國際唱片股份有限公司

(主要錄音人員:王鄭、顏仲坤/主要混音人員:崔健、王鄭/主要母帶後製人員:Adam Ayan)

■ 最佳演奏錄音專輯獎

交織的平行crossing parallel/好有感覺音樂事業有限公司

(主要錄音人員:蘇思蓓/主要混音人員:Tommy Cavalieri/主要母帶後製人員:Tommy Cavalieri)

融合世界/好有感覺音樂事業有限公司

(主要錄音人員:潘堯泓/主要混音人員:謝宜芳/主要母帶後製人員:Sangwook Nam)

Yü/山下民謠有限公司

(主要錄音人員:劉奕宏/主要混音人員:Wolfgang Obrecht/主要母帶後製人員:Wolfgang Obrecht)

Between Now and Never/麥丁文化事業有限公司

(主要錄音人員:Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young/主要混音人員:Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young/主要母帶後製人員:Alan Kwan、Jordan Gheen、Matt Young)

Hydro Canvas 海淀/街聲股份有限公司

(主要錄音人員:You Li 李游、Yang Li李楊/主要混音人員:You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆/主要母帶後製人員:You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆)

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

邱晨

陳復明