第十四屆「拍台北」電影劇本徵選中。（台北市電影委員會提供）

第十四屆「拍台北」電影劇本徵選活動自4月14日起熱烈徵件，即將於5月31日報名截止，首獎獎金高逹新台幣40萬元，總獎金高達66萬，只要入圍就可以受邀參與劇本媒合會，讓得獎劇本與影視產業接軌，搬上大螢幕！

今年「拍台北」徵件無主題限制，不管是感動人心的劇情片、懸疑犯罪片、氣勢磅礡的科幻片、驚悚恐怖片、個人傳記、音樂劇等，只要以正體中文創作並以台北市為故事背景之電影劇本，且未曾以任何形式公開發表，皆可角逐首獎「金劇本獎」（獎金新台幣40萬元）、二獎「銀劇本獎」（獎金新台幣15萬元）、三獎「銅劇本獎」（獎金新台幣5萬元）以及3名佳作（獎金各新台幣2萬元）。

第十四屆「拍台北」電影劇本徵選活動即將在5月31日報名截止，去年金獎得主游正裕對所有懷抱電影夢、正在尋找機會的朋友喊話快來投稿一展長才：「從寫劇本進入電影領域，並利用拍台北劇本徵選這樣的機會讓自己的作品得以發表！」

而上屆銀獎得主包容任則是希望邀約評審莊凱勛、姚淳耀兩位金鐘視帝演出他花了5天不眠不休寫下自身家庭故事的劇本；上屆銅獎編劇楊易、臧晟傑是科幻迷，得獎劇本講述外星人降落地球的過程中選擇了台灣，進而掀起1場政治風暴，他們希望這樣的故事可以打動更多重視台灣這片土地的人們。