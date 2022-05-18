綜合《海軍時報》（Navy Times）、防衛部落格（Defence Blog）報導，美國海軍宣布在上周5月12日演習中，「獨立級」濱海戰鬥艦蒙哥馬利號（LCS-8）成功發射三枚AGM-114L「長弓地獄火」飛彈，並成功擊中陸基目標，成為第一艘發射的濱海戰鬥艦，也證實艦艇能有效支援灘岸作戰。

濱海戰鬥艦蒙哥馬利號（LCS-8）發射三枚AGM-114L「長弓地獄火」飛彈

蒙哥馬利號指揮官朗羅（Dustin Lonero）說，這項測試提高了濱海戰鬥艦的攻擊力的關鍵一步。他說:「利用濱海戰鬥艦的速度和淺吃水，進行了獨特的強化，可以將這種程度的火力帶到非常靠近海岸的地方，以支援在海灘上的作戰人員和操作員。」

演習中，這艘濱海戰艦與一架MQ-8C Fire Scout 無人機合作，MQ-8C在空中具有先進的瞄準和炸彈命中評估能力，可以為濱海戰鬥艦提供超視距情報、監視、偵察和瞄準能力，以擊落陸基目標。

長弓地獄火飛彈最初於 2019 年由濱海戰鬥艦的兩種變體部署，並多次展示了快速擊敗多個蜂擁而至的快速攻擊艦/快速近海攻擊艦（FAC/FIAC） 的能力。每個濱海戰鬥艦能夠攜帶二十四枚飛彈。

AGM-114L「長弓地獄火」飛彈是地獄火（AGM-114 Hellfire）家族成員之一，最初被設計為陸軍的反坦克飛彈；而AGM-114L射程約8公里，具備主動雷射導引、毫米波雷達、慣性導引等方式，可適應惡劣天候、對抗鋁箔雲反制。對「裝甲」目標具有強大殺傷力。