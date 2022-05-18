第33屆流行音樂金曲獎今（18日）公布入圍名單，最佳台語男歌手獎由王俊傑、蕭煌奇、蘇明淵、大支及張伍角逐，前年以首張台語專輯《善良的歹人》拿下台語歌王的蘇明淵，今年以第二張台語專輯《敢敢》再度叩關歌王，本屆遇上超強勁敵蕭煌奇、大支等人，蘇明淵謙虛表示：「男歌手的入圍人選，我覺得大家都是一起為台灣音樂努力並且長時間蘊釀出來的作品，不應該彼此稱呼對手或者是競爭的夥伴，我覺得應該比較像是彼此互相鼓勵的兄弟，這種兄弟間爬山互相打氣的感覺會讓我們的作品越來越好。」

他透露公布入圍名單當下刻意裝忙，「因為想要大家來告訴我而不是想成為第一個知道的人，最近心臟不是很有力！於是我在撰寫和解書，是一個2隻寵物狗咬狗，後來達成賠償協議的案子，一隻狗是白色柴犬、另外一隻是混種黑白尼克斯，一隻叫饅頭另外一隻叫黑皮…我真的很心神不寧，一直弄錯到底是饅頭還是包子，一直搞不清楚是黑皮還是花皮，最後我決定停下手邊的工作看直播，有看到公布我的那一幕」。