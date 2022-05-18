民進黨台南市議員提名人林依婷說，代領防疫包是選民服務。（洪榮志攝）

台南市傳出防疫包爭議！國民黨台南市議員李中岑確診5天後，18日指至今還拿不到防疫包，甚至連何時能夠解禁也無人告知，卻發現多位民進黨議員提名人，竟能拿到許多防疫包，痛批民進黨將防疫包作為選舉造勢的大紅包。

民進黨議員提名人林依婷則表示，她在網路發起代領防疫包的服務後，至今已有20名人提供相關資料拜託代領，他們純粹只是選民服務。市府民政局也表示，防疫包的領取流程，係由衛生所提供確診者名冊及防疫包，再由區公所通知領取。

林依婷更強調，除了她以外，民進黨議員提名人蔡麗青、沈震東、朱正軒等人及國民黨議員林美燕，也都提供代領防疫包的服務。

李中岑指出，因接觸確診者於5月12日晚上發燒，雖快篩陰，但第2天仍持續發燒，再度快篩陰轉陽，經前往醫院PCR篩檢確定染疫，由於是輕症，醫院沒有開藥，確診至今5天，只接到醫院行政人員的關心電話，不知何時才可以解除居家隔離。

李中岑還說，確診5天還沒拿到防疫包，有選民向她陳情說等了7天也沒拿到防疫包，但她卻被告知多位民進黨議員提名人，卻有通天本事拿到很多防疫包，真教人情何以堪！

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