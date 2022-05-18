肺癌難治癒的關鍵點之一是有極高的復發轉移率。廣東省人民醫院終身主任、廣東省肺癌研究所名譽所長吳一龍領銜的臨床科研團隊17日表示，通過對接受了根治性治療的早中期非小細胞肺癌患者進行血液檢測，查找是否存在腫瘤分子殘留病灶（MRD），能對患者的疾病復發機率進行精準預測。

上述研究成果，已經以《MRD持續陰性定義非小細胞肺癌可能被治癒》為題，在惡性腫瘤領域的頂級期刊《癌症‧發現》發表。

對早、中期肺癌患者而言，在接受了根治性手術或放化療後，精準是否可能復發是當前臨床的重要問題。吳一龍指出，這一發現，將改變早中期肺癌的治療策略，即避免過度治療，又能對復發高風險人群進行精準介入治療，將提高患者的生活、生存品質。

根據中新網報導，透過根治性手術切除、圍術期治療是目前早中期肺癌的標準治療模式，但即便如此仍有30％至70％的患者術後面臨疾病復發。

在這項研究中，廣東省肺癌研究所團隊歷經4年入組261例經過手術根治性切除後的I-IIIA期非小細胞肺癌患者，用MRD監測結果與患者疾病復發情況進行對應分析，首次定義肺癌術後潛在治癒人群。

吳一龍團隊通過對外周血進行高深度的檢測，以查找肺癌相關的分子殘留病灶或微小殘留病灶。吳一龍表示，目前MRD已是熱門的醫學前沿領域，在膀胱癌、結直腸癌等高發癌症領域也在進行臨床研究，已有一定成果。

他表示，透過檢測後如發現是陰性，代表患者沒有腫瘤殘留或者腫瘤負荷極低，陽性則代表體內仍存有腫瘤，並據此對患者是否會復發進行預判。

「如果患者術後一直保持腫瘤微小殘留病灶陰性，僅有3.2％的機率發生復發轉移，復發風險極低，可被認為是潛在已經治癒人群。」吳一龍說，同時MRD可預測術後輔助治療療效，陰性人群或許無需接受輔助治療。廣東省人民醫院腫瘤醫院院長周清也說，這一研究成果必然會對後續精準輔助治療決策帶來提示作用。