極品虎掌帝王粽選用高檔配料，虎掌（蹄筋）、整顆鮑魚、干貝等奢華食材，讓饕客猶如帝王般的頂級享受。（台北新板希爾頓酒店提供）

知本老爺推出原民風味小米肉粽禮盒。（老爺酒店集團提供）

礁溪老爺則推出由主廚特製海陸雙饗的「精緻禮盒組」。（老爺酒店集團提供）

台北老爺推出獲媒體評比冠軍代表「人蔘花雕雞粽」。（老爺酒店集團提供）

凱撒飯店蔬福雙享禮盒，6入。（凱撒飯店提供）

凱撒飯店連鎖首度推出外皮冰涼、口感Q彈的冰粽。（凱撒飯店提供）

日月千禧窖藏東坡海味鮑粽。（日月千禧提供）

樂天皇朝除了端午粽子，加碼推居隔營養餐、端午香粽及多款冷凍新品， 雙北 12 公里內免費外送。（樂天皇朝提供）

義大皇家酒店「XO醬鮑魚黑豚粽」完整鮮鮑入粽。（義大皇家酒店提供）

台北W飯店御品蠔皇鮑魚滿漢粽。（台北W飯店提供）

台北W飯店噶瑪蘭威士忌桃膠紫米豆沙粽。（台北W飯店提供）

搶攻端午節慶外帶商機，本報嚴選多家飯店粽子，讓想要品味頂級飯店粽子的消費者，可以趁早預訂美味。

台北新板希爾頓酒店向來熱賣的端午禮盒今年口味再創新，由餐飲團隊遵循古法加入創新元素，要讓消費者在家也能品嘗奢華端午粽子饗宴。禮盒內包含「花雕雞肉粽」、「招牌蛋黃鮮肉粽」、「紅藜松露蔬福粽」、「湖州相思豆沙粽」各乙入，還有超豪華「極品虎掌帝王粽」。台北新板希爾頓酒店推「福虎慶端午」節慶粽禮 ，今年更打出「創意、台式、甜粽」一袋全都有，每組５入，訂購專線02-2958-3975青雅中餐廳。

台北W飯店今年首次推出端午節暖心粽禮，三鹹兩甜分別為御品蠔皇鮑魚滿漢粽及噶瑪蘭威士忌桃膠紫米豆沙粽，前者選用肉厚飽滿的新鮮鮑魚、五花肉、花菇、魷魚、鹹蛋黃等頂級食材，搭配吸飽粽葉清香的糯米，與主廚獨門醬汁完美結合；後者口感層次豐富，加入噶瑪蘭威士忌提升風味，極具畫龍點睛的效果，即日起至30日在W ON AIR線上市集也買的到，訂購資訊請洽(02) 7703-8887。

為因應端午節送禮需求，老爺酒店集團旗下台北老爺酒店、知本老爺酒店、礁溪老爺酒店、新竹老爺酒店以及台南老爺行旅，各別推出具備不同特色的端午粽子禮盒組及伴手禮盒，包含台北老爺推出獲媒體評比冠軍代表粽，如創意組「人蔘花雕雞粽」及素粽組「三杯杏鮑菇粽」等；知本老爺主打傳統原住民小米肉粽「阿粨」；礁溪老爺祭出鮮嫩牛頰肉的「主廚特製牛奔粽」搶攻市場；新竹老爺則匯聚頂尖海味推出「櫻花蝦鮑魚粽」，以及台南老爺以輕食一口粽形式，推出「經典小肉粽及紅豆薏仁藜麥粽」甜鹹雙美味​禮盒，相關端午禮盒資訊可至老爺酒店線上購物查詢。

凱撒飯店連鎖有別於各大飯店單獨推出傳統粽或冰粽，今年「冰火雙享禮盒」把兩種人氣粽子放在同組端午禮盒內，虎年應景又奢華的「極品虎掌帝王粽」，凱撒經典「招牌蛋黃鮮肉粽」、超人氣的「紅藜松露蔬福粽」及競賽中的常勝軍「湖州相思豆紗粽」，4種創新及傳統兼具的口味，絕對讓人一再回味。外皮冰涼、口感Q彈的冰粽，近年已成為端午佳節的新選擇，飯店特別推出夏天最受歡迎的「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」，另外，凱撒也加碼推出「蔬福雙享禮盒」，「紅藜松露蔬福粽」加上「湖州相思豆沙粽」是絕佳的素食鹹甜組合，「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」冰心粽更能帶給素食者不一樣的清爽感受。

台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧推出「富貴牛三寶松露粽」、「窖藏東坡海味鮑粽」，每顆重約1公斤，都是佳節獻禮的誠意首選，單顆粽含保冷袋每組999元，兩種口味雙拼含保冷袋每組1950元，端午粽禮盒即日起開放訂購至31日。

亞都麗緻麗緻坊端粽系列，集結歷年得獎粽品之精選主題，共推出3款冠軍粽、1款亞軍粽與1款季軍粽，另有7款獨家粽款與3款麗緻端午禮盒組合於全台麗緻坊門市同步販售，各門市端粽單品可自由搭配，亦可購買單顆，31日前購買禮盒享85折優惠。

義大皇家酒店與義大天悅飯店即日起開賣端午粽禮盒，義大皇家酒店今年推出精品級的「情深義粽禮盒」，內含XO醬鮑魚黑豚粽與紫金抹茶相思粽兩款各3顆，即日起至6月3日止開放訂購，而深獲好評還賣到缺貨的義大天悅飯店「古早八寶粽禮盒」，強勢回歸，另有「好事花生素粽禮盒」，訂購專線07-6568166轉21402皇樓中餐廳。

樂天皇朝除了端午粽子，加碼推居隔營養餐、端午香粽及多款冷凍新品， 雙北 12 公里內免費外送。

搶攻端午粽禮商機，微風推出端午禮品專刊，收集全台特色粽共民眾選擇，除了台北君悅酒店、晶華酒店、亞緻餐飲、美福飯店、六福客棧…等知名飯店外，也囊括了華西街台南擔仔麵、台南楊哥楊嫂、皇上皇、竹南懷舊、上海茶樓、真心台菜以及今年Breeze Super首度獨家販售台菜教母黃婉玲老師經典手路菜的花生粽等名廚經典老字號肉粽，提供消費者多樣化嚐鮮選購。

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