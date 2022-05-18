中重症暴增183例！高齡及未接種疫苗為主 基隆2歲童急性腦炎亡

國內今日新增183例中重症個案，中症153例、重症30例。死亡新增41例，40人具有慢性病史、20人未打疫苗，其中基隆2歲童感染後併發急性腦炎、多重器官衰竭病逝，是全台最年輕的死亡個案。

今新增183例中重症。（指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中1名死亡個案為日前媒體報導的基隆2歲童， 感染後併發急性腦炎、多重器官衰竭病逝，經研判與新冠肺炎有關。其餘死亡個案年紀最大90多歲，較年輕的2人為50多歲，有肝硬化、甲狀腺疾病病史。另今日新增的重症個案以高齡者、無接種疫苗者為主。

死亡個案41例中有20人沒打過疫苗，28人沒有打滿3劑疫苗，20人超過80歲，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。

羅一鈞說，目前有6位兒童重症個案，先前公布2位年齡2歲死亡的兒童，都是染疫後併發腦炎、敗血性休克、器官衰竭。而5/2公布過的10個月大的重症女童，先前呼吸窘迫，住加護病房用呼吸器，5月中旬拔管移除呼吸器，並解除隔離，目前在病房用高流量氧氣鼻管治療，其餘3人都還在加護病房治療。

截至目前，國內共累計98萬1141例確診、1176例死亡。今年以來的本土個案共累計86萬9101例，其中99.79%為輕症及無症狀，中症0.16%、重症0.05%，重症個案中累計323例死亡。