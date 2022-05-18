智崴(5263)在今年高雄「放視大賞」展出一系列搭載體感科技和新技術的元宇宙體驗座艙，智崴董事長歐陽志宏表示，元宇宙世界將會是現實世界的延伸，而未來在元宇宙中要感受到真實，體感科技將會是非常關鍵的要素。會展上智崴首次亮相F1賽車模擬器，特製的F1賽車外型結合智崴六軸體感模擬平台，搭配線上最熱門的賽車模擬遊戲Assetto Corsa，讓玩家化身為F1賽車手體驗賽道上奔馳、過彎、加速的快感。同場展出的體感賽車貨櫃，一鍵啟用的設計，讓貨櫃賽車體驗可以隨時隨地快速展開，此外更搭載5G技術，讓賽事可以即時遠端連線異地競賽。

智崴與友達(2409)合作打造的4K LED沉浸式球型飛行模擬艙，也首次在南台灣亮相。這座模擬座艙是智崴最先進體感模擬技術的結晶，打造完整沉浸式體驗的新產品，是遊戲玩家中夢想已久的元宇宙遊戲座艙。設計以LED球型螢幕取代VR眼鏡，讓玩家更能看到儀表板和操縱感的配置，獲得更舒適、直覺的飛行體驗。玩家將乘坐於搭載體感模擬技術的飛機座艙中，選擇飛行目的地後，便可以自由地操控飛機在虛擬世界中航行，遨遊於虛擬世界的環境中。未來更將結合5G通訊技術，讓體驗者可異地連線共遊和競賽。

智崴集團表示，元宇宙的話題自去年開始延燒至今依舊火熱，越來越多人嘗試的透過各種穿戴式裝置進入元宇宙。然而，若要在虛擬世界中擁有更為真實的體驗，必須透過高科技的搭乘設備，才能創造出虛實難辨的體驗。對此，智崴的體感科技將成為元宇宙發展中關鍵的一環，透過體感技術，打造讓人彷佛置身其中的感受。

放視大賞為台灣最具指標的數位、設計學生創意競賽展覽，自2013年起，智崴集團每年參與「放視大賞」展出，與學生交流共創，推動數位內容產業發展。透過智崴的體感設備，除展示結合虛擬實境飛行模擬器與賽車等娛樂內容外，也運用5G技術，打造全新元宇宙科技體驗，藉此鼓勵每位即將投入社會的設計創意工作者，創造新型態數位內容。