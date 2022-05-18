台灣疫情升溫，中職各隊都陸續傳出有教練、球員確診的消息，球隊需要從二軍拉上球員補齊戰力，導致二軍有多場賽事延賽，對此中職會長蔡其昌表示，目前以一軍賽事能順利進行為主，希望去年打到11月的情況不要再出現，「二軍延賽倒比較不擔心，只要講好、公平就好，隨時都能安排補賽。」

近年來全球都受到新冠肺炎疫情影響，中職明星賽也因此停辦了2年，今年終於順利回歸，預計在7月30、31日在洲際棒球場登場，將採取「中華隊vs.中職明星隊」的方式，進行2場對抗賽。

蔡其昌表示，由於現在的疫情跟過往較不相同，現階段流行的Omicron重症機率較低，政府的防疫政策也做出調整，採取能夠回復到正常生活的方向，所以今年明星賽會如期來舉辦，但他也呼籲球迷，要做好防疫，「勤洗手、戴口罩，還沒打疫苗的，能打就趕快打一打，都做好了就正常來面對，我相信大家都可以度過困難，就像球賽一樣。」

蔡其昌也用17日富邦悍將在第9局上演逆轉秀為例，「就像富邦這麼不被看好，昨天在第9局就逆轉了，只要團結、有信心，棒球可以拿下勝利、疫情可以克服。」

近期中職各隊都有教練、球員傳出染疫消息，疫情也燒到樂天桃猿一軍中，今天樂天球團公告林承飛、林立、陳俊秀快篩呈現陽性，也讓各隊需要從二軍拉選手支援，導致二軍出現人手不足需要延賽的情況。

蔡其昌直言，相較於二軍，更擔心一軍的情況，「站在球團角度先以一軍比賽為主，二軍倒比較不擔心，延賽的部分只要各隊講好，隨時都能補賽，希望一軍不要因此延賽，可能又要打到11月，這比較麻煩。」