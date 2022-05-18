苗栗有提供視訊診療的中醫診所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有提供開立藥物的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有提供開立藥物的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有提供開立藥物的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有提供開立藥物的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有提供開立藥物的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

藥物開立流程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天18日新增新冠肺炎本土確診1134人，衛生局指出，20日中央將配發980瓶、5880劑BNT提供18歲以上對象施打，衛生局將在接獲疫苗後配送至各合約院所使用。

衛生局指出，因應BNT兒童、青少年疫苗將在月底開始施打，教育處已著手規劃校園集中接種事宜，若家長選擇不在校施打，屆時可持學校所發放意願書及接種須知等單張至各合約院所接種。

衛生局指出，兒童施打疫苗部分，依政策須以5到11歲兒童第1劑優先，其後在依疫苗量安排12到17歲青少年追加劑(第3劑)，BNT因施打對象有區分兒童型5到11歲基礎劑使用，以及成人劑型12歲以上基礎劑及追加劑的部分，其稀釋方法及接種劑量皆不同，請鄉親配合疫苗施打期程。

未來如果已完成3劑接種的國高中學生，即可直接適用0＋7隔離新制。縣長徐耀昌也提醒，疫情尚未到達高峰，全國已有高達15位未滿10歲的兒童染疫發生中重症，苗栗雖尚無小兒中重症個案發生，家長仍宜多考慮是否為家中學童接種疫苗，以避免確診後衍生重症。

另，今天確診者中男性539位、女性595位，年齡分布1歲以下至100歲，為降低65歲以上具重症風險因子者，感染新冠肺炎後病程發展為重症，衛生局長張蕊仙表示，18日起65歲以上長者快篩陽經醫事人員確認即為確診。

65歲以上長者如快篩陽性，可攜帶快篩陽性試劑就近至醫療院所或衛生所請醫師現場評估確認；或透過遠距門診醫療由診療醫師協助確認研判及通報確診，再評估是否使用Paxlovid抗病毒藥物。

醫師說明治療效益與副作用，取得病人或其代理人同意後，開立處方箋並取藥，民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果。

如出現服藥後不適症狀，應立即聯繫諮詢開立處方之醫療院所或收案的居家照護團隊配合指示就醫，民眾或評估醫師對於快篩陽性仍有疑義，則可進行PCR採檢。

另外，「確診個案自主回報疫調系統」已在5月1日正式上線，該系統已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象之電子版通知書，簡化衛生單位疫調作業，請確診民眾透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」多元管道，自行填報確診者及同住者相關資料。

系統並已開放確診民眾24小時內可再次編輯1次，以協助衛生單位掌握正確資訊，請確診民眾送出資料前，務必謹慎檢查後再發送，以免影響自身權益。

苗栗收到自主疫調簡訊僅約不到20％的確診者有回傳，相較鄰近桃、竹、竹、中縣市回填比例低許多，需要衛生單位投入更多人力逐案電話通知進行疫情調查，將影響後續獲得隔離單、確診者關懷等程序。

也請鄉親採檢時填寫手機號碼務必正確才能收到簡訊，如果確診者未回傳自主回報也在知悉PCR陽性3天以上遲未收到電話，請主動連繫當地衛生所。

因應隔離新制0＋7上路，即確診者同住家人打滿3劑且快篩陰性即可適用、得免居家隔離，快篩試劑發放原則，無論是0＋7還是3＋4同住者，皆由鄉鎮市衛生所負責發放成人配發3支、高中以下2支快篩試劑，6歲以下不配發。