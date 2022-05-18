國民黨桃園市長提名黨中央今中常會強勢徵召行政院前院長張善政參選。被綠營視為可望提名桃園市長人選之一的立委鄭運鵬表示，國民黨內部對於現在在地或空降的人選都很不滿意，各黨每位參選人都有強項弱點，抱怨羅智強空降，但是張善政也不是在地。

鄭運鵬今在中常會前受訪指出，看了這幾個月國民黨在桃園市長提名的喜劇，嘴巴講對桃園市長選舉有信心，其實心裡很害怕，才會爭議這麼久。國民黨會擔心害怕桃園市選不贏的原因，就是桃園市長鄭文燦跟蔡英文總統這幾年的確改變了桃園。

對於國民黨可能推出張善政參選桃園市長，他說，國民黨對黨內同志的說詞反覆矛盾，顯然國民黨對現在桃園的認識還是傳統的刻板印象，認為桃園選區版圖永遠藍大於綠，隨便講個理由選民都會買單，這樣的態度看桃園，他認為國民黨年底必敗無疑。

他認為，如果朱立倫真的提名張善政，理由也是強調需要提名理工背景的政治人物參選桃園市長，這表示鄭文燦市長是台大電機、他是台大土木，朱立倫主席應該也認為他們都已經為桃園帶來進步。不管張善政如何決定，他都祝福，如果確定參選，他也樂觀其成年底會是君子之爭。

談到綠營的人選與徵召時程，鄭運鵬認為，包含桃園與其他縣市，施政滿意度才是重點，現在大家還在疫情，國人也有點恐慌，尤其身為執政黨更要知道。

鄭運鵬表示，鄭文燦做得很好，相信最後幾個月也會有這樣的表現，民進黨不急著提名，國民黨就已經心虛成這樣，相信民進黨大方向決定，再配合全國布局，民進黨在桃園會繼續連任。