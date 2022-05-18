今天（18日）宜蘭縣新增1936人確診，累計全縣已有2萬605人染疫，約有4.6％的人口確診，衛生局長徐迺維指出，染疫人口數中央有全部人口5％至10％的不同推估，但每一波covid-19疫情還是有些人沒有被感染，呼籲鄉親打好疫苗，落實健康行為，讓疫情慢慢平緩下來。

宜蘭縣有將近45萬人，今天累計染疫人數破2萬，每20餘名縣民就有1人染疫；今天新增確診的1936人，學生有350人，教職員工32人，累計全縣共有3165名學生、299位教職員染疫。

徐迺維表示，確診數經過連續2天下降後，今天又上升，每天確診數是在1600人至1900人間震盪，這增加的趨勢是這幾天才出現，要推估全縣有多少人確診，還要再看一下才能做最後的推估。

他表示，不論確診數多少，從過去的經驗中，還是有人沒有被感染，相信那是落實自我健康行為、打疫苗，我們會全力配合，讓疫苗可以足夠，也能讓不幸染疫的人獲得最好的照顧。