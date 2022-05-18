民眾建議市府應盡快修復荒廢的涼亭，以擴大公老坪公園面積及功能。（陳世宗攝）

國內本土疫情18日暴增到8萬5310人，豐原地區民眾休閒無處去？市議員陳清龍18日為民請命說，市府應盡快修復荒廢的舊公老坪公園步道、涼亭，以擴大公老坪公園面積及功能；再以蜈蚣崎登山步道串連山下正興建的翁子公園，讓豐原擁有最強戶外休閒及親子共融遊戲場。建設局強調，將與觀旅局會勘規畫。

陳清龍指出，縣市合併後，豐原地區完全沒有像樣的親子共融遊戲場，2016年完工的公老坪公園擁有遼闊的大草皮，疫情期間適合親子利用清晨或傍晚前往踏青，甚至假日期間親子一起放風箏、玩飛磐等；但令人不解的是？整個園區竟都沒有樹木可遮蔭。

張姓阿嬤抨擊說，公老坪公園旁有2005年興建，卻被市府放棄目前閒置荒廢的涼亭、步道等設施，隱身在大片樹林中；為何公務門不加強維護，建設局應全力協助豐原區公所，將已毀壞的設施修復，並和公老坪公園相結合成為全方位的戶外休閒公園。

陳清龍指出，現正施工的翁子公園僅有廁所、景觀燈、綠地及景觀步道，太過簡陋，建議建設局將翁子公園打造成有特色的親子遊憩公園，要有鞦韆、溜滑梯、兒童沙坑、攀爬架等兒童遊樂設施。

地方民眾表示，翁子公園位山坡地，通往公老坪的蜈蚣崎登山步道旁，公園可依地形特色設計成親子共融遊戲場，再結合蜈蚣崎登山步道，與山上的公老坪公園結合，豐原地區將可一次擁有最強戶外休閒公園及親子共融遊戲場。

建設局長陳大田強調，將與觀旅局一起會勘、研議修復公老坪公園旁毀壞的設施，他樂見公老坪公園成為全方位休閒公園；翁子公園在完工後，將依議員建議及地方民眾期待的方向努力，讓翁子公園朝親子休憩公園方向規畫。