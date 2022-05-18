一名楊姓男子因與女友起爭執，一怒下竟然傳送兩人性愛時的影片截圖給女友，還揚言「妳的A片等著流芳百世言恐嚇要將性愛影片公開，甚至傳送影片截圖證明，並在自己臉書帳號上，PO出女方馬賽克照片。法官審理後，依恐嚇危害安全罪判處楊男拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年；但被指控在網路散布猥褻影像的部分，法官認定照片有馬賽克遮掩，無法辨別是否有裸露以及刺激性慾姿態，加上檢方所舉證據不足，此部分無罪。

楊姓男子與A女原為男女朋友（現已分手)。某日兩人發生爭執，楊男一怒下，以臉書通訊軟體接續傳送訊息向A女恐嚇：「妳的A片等著流芳百世」、「有人敲門我就先群發 希望妳運氣很好」，並傳送自己與A女之性愛影片截圖給對方A女恐嚇，使A女心生畏懼，擔心危害自己安全，於是報警提告。

檢方偵查時，認為被楊男自己持有A女下體裸露擷圖照，客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，竟將猥褻影像上傳路並供人觀覽之，還透過手機連結網路，創設臉書帳號「邱了」，將照片設定為該臉書帳號之大頭貼照、封面照片，且瀏覽權限均設定為公開，供不特定人觀覽，已涉犯網際網路供人觀覽猥褻影像罪嫌。

但法官認定，女方照片經過楊男馬賽克效果遮掩後，才張貼在臉書帳號內，一般人觀看照片時，無從辨識照片中女子究有無裸露下體部位，且照片除裸露A 女右大腿外，並無其他撩人之表情、情境或特別足以引起他人淫慾之肢體動作，因此從圖片整體內容觀察，顯然不足以刺激或滿足性慾，引起一般人羞恥或厭惡感而侵害性道德感情之猥褻影像。

法官審酌，楊男因與A女發生言語爭執，一時氣憤，而出言恐嚇告訴人，使女方心生畏懼，對於告訴人所造成之危害程度、且楊男坦承以通訊軟體傳送訊息予A女，始終承認犯行，事後又與A女達成10萬元和解，依此判處楊男拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年；