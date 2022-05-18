新竹市18日新增1287名確診個案，今年以來累積1萬2164名確診個案，目前仍住院中之確診者有79人，居家照護者為8261人、居家隔離者為1953人。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心宣布18日起，65歲以上長者及居家隔離、自主防疫、居家檢疫者若快篩陽性，經醫師認定即視為確診。此4類民眾若快篩呈現陽性，可直接向竹市指定35家診所約診或撥打關懷中心專線03-5320900，亦可使用竹市居家關懷中心[email protected]協助安排視訊診療。

衛生局說明，醫師將依病情開立處方箋，後續可委託親友持處方箋至竹市36家指定藥局領藥。

市府表示，為守護竹市婦幼民眾，國泰醫院特設立婦幼疫病專診，以獨立分流動線專為孕婦及18歲以下快篩陽性或有疑似症狀民眾提供診療服務，服務時間為周一至周五平日晚間6時至9時，有需要民眾務必先電話預約（03-5278999）。

另，市府已成功媒合19間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務，有需要民眾，可先電話預約再前往，如有問題，可洽03-5320900諮詢。