他還秀出他縣市的防疫包內容，有吃又有喝。（謝佳潾攝）

屏東疫情確診數逐日攀高，單日已破2100例，屏東縣議會18日開議時，不少議員都針對疫情相關議題質詢，當中縣議員李世斌質疑縣府發放防疫包及設置防疫專線的用心度，他當場打了2通24小時防疫專線，結果都沒人接通。

李世斌指出，屏東縣政府設置1支24小時防疫專線，並將號碼08-7380208公開在網上供人查詢，不過他從上周起至今，這支電話怎麼打都沒人接，期間也陸續接到民眾反映碰到類似的問題，當然也是有人有打通，但對方的回答支支吾吾，根本無法幫民眾解決問題。

為證明所言不假，李世斌當場打起防疫專線，果真狠打縣府的臉，第1通沒人接後，他又打了第2通，結果還是沒接通，他看著屏東衛生局長施丞貴說，他知道疫情間衛政單位很忙，所以若無足夠人力就不要設專線，要設專線就要有專責窗口處理，如今發生這種窘境真的很吃力（台語）。

此外，他還秀出他縣市的防疫包內容，有吃又有喝，相較之下，屏東的防疫包除了快篩劑外，只有垃圾袋、清潔劑、額溫片，他批道，屏東防疫包的外觀很有設計感，但金玉其外敗絮其中，對民眾來說相當不貼心，應要檢討改進。

針對防疫包的問題，蔣月惠、唐玉琴、黃明賢、陳揚等縣議員也都有提出，他們除質疑防疫包不夠貼心外，還認為發送時間太慢，有許多民眾都在抱怨要隔5、6天才拿得到，都快要解隔離了。

陳揚說，里港衛生所的臉書發文指出「無快篩試劑的防疫包限量發完為止」，他想請問縣府這是量能不足的意思嗎？此外，還有民眾反映，衛生所裡有很多快篩劑發不出去，原因是人力不足、沒有人可以去發。

他強調，從防疫包的短缺到防疫專線沒人接，這些都與人力經費有關，縣長潘孟安稱已投了18億防疫經費，他好奇這筆經費到底是如何運用的，請相關單位1周內準備資料報告。

對於防疫專線的疑慮，施丞貴稱，目前防疫專線共有12線，派6名同仁接電話，每天約可接600通電話，之後會再加派人力並訓練同仁回答得更專業。至於防疫包發送部分，施丞貴說，發送慢是因為比對資料很耗時，會與中央反映改善確診者填寫系統，並改進流程讓防疫包盡速送出。