日商抹茶甜品專賣「一Ｏ八抹茶茶廊」新竹首店，今在Big City遠東巨城購物中心開幕，為在大台北以外的第1間直營專門店，開幕前3天霜淇淋買一送一，吸引不少愛吃日本抹茶甜品的民眾前來排隊購買，目前霜淇淋、蕨餅和蛋捲賣得最好，早上一開店還有一群新竹女中的同學，特地跑來買霜淇淋、拍照。

壹零捌抹茶茶廊公司總經理山本將人指出，先前快閃活動就是從新竹開始，基於之前在巨城設櫃的經驗，受到滿多家庭、園區顧客的歡迎，加上之前新竹沒有日商的抹茶專門店，希望將道地的日本抹茶帶給新竹的民眾，首次來嚐鮮的人，他建議可以先吃吃看北海道抹茶、焙茶或綜合口味的霜淇淋。

疫情期間民眾無法到日本旅遊，只能在台灣吃日本甜點解饞，不少老顧客希望在台北以外也能吃到道地日本抹茶甜品，於是一Ｏ八抹茶茶廊在今年5月18日首度跨出台北，在Big City遠東巨城購物中心設櫃，成為全新竹唯一日商抹茶甜品專賣店。

新竹巨城店開幕期間，首3日（5月18日至20日）也推出明星商品霜淇淋買一送一的活動，抹茶霜淇淋、焙茶霜淇淋、綜合霜淇淋3種口味任選，原價每支108元，每日限量108組買一送一，希望無法到日本旅遊的民眾，也能品嚐日本抹茶的好滋味。

一Ｏ八抹茶茶廊2013年於北海道旭川市創立首店，2014年9月於大葉高島屋設立海外首間專門店，來台展店8年，甜品堅持使用真材實料，不受高成本威脅，採用京都宇治抹茶粉、北海道牛奶為基底，新鮮現做各式甜點。