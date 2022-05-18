新北事長侯友宜昨天（17）下午表示，中央疫情相關通報系統卡卡，通常要等3到4天甚至更久才會拿到居隔單，「系統卡關問題不解決，底下的事情都很難推動」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，「最早有高達4、5成電話都是不對的，現在大概1成多。」提醒民眾務必盡個人責任，PCR採檢時務必填寫正確電話，以提升效率、及早收到相關通知。

針對地方政府反映「確診個案自主回報疫調系統」開立電子居隔單拖延一事，疫情指揮中心昨晚間發布新聞稿表示，經查新北市有許多疫調資料因採檢者提供之手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。中央將會與地方持續合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾之手機號碼。

陳時中今天下午再度就此說明，在資訊組同仁和唐鳳政委協助下，相關平台都有逐漸得到改善，但目前發現幾個問題，例如手機號碼，如果沒有填正確，前面做的都是白費，平台再好也沒有用。

「最早有高達4、5成電話都是不對的，現在大概1成多。」陳時中呼籲，民眾到醫療院所做PCR採檢時，電話一定要填正確，也請採檢站報到處協助殼對，花10秒鐘把事情做好，以後的事情就會很順暢，對於地方通報時序影響很大，請大家花一點時間把電話核對正確。

陳時中表示，「確診者自主疫調回報系統」填錯資料也是一樣的問題，資料正確性很重要 ，不要急，填寫正確再發出去；萬一真的有需要修改，初次填報的24小時內可以到原連結進入修改一次，但編輯一次或超過24小時之後就無法再修改。