俄烏戰爭持續近3個月，歐洲情勢引發關注。輔仁大學法國語文學系主任沈中衡表示，法、德兩國都曾與俄羅斯打過仗，知道再打下去會帶來巨大災難，故希望透過調停的方式處理，這和美國持續軍援烏克蘭的做法有別；這兩國期許歐洲自主，其實不希望美國管太多，也不願被美國牽著鼻子走，為俄烏戰爭發展埋下變數。

沈中衡今日（18）接受香港媒體《中評社》訪問直言，美國本土幾乎沒發生過重大戰爭，只有南北戰爭、珍珠港受襲，以及2001年紐約的911恐怖攻擊，所以美國這個國家對於戰爭的感受，比起法、德兩國是完全不一樣的。

沈中衡分析，正因法、德兩國都曾與俄羅斯打過仗，知道那不是一件簡單的事，還會帶來巨大災難，且翻開歐洲國家的歷史幾乎都在打仗，所以面對俄烏戰爭時，法、德都希望調停；反觀美國持續軍援烏克蘭，對美國而言，反正是烏克蘭在上面打又不是美國，所以要武器就給又沒差，但對法、德而言卻不是這種感受。

對此，沈中衡表示，法、德兩國希望透過調停、談判來處理這場戰爭，他們不想製造更多的怨恨，因為歐洲歷史已有太多前車之鑑；且他們也很清楚，一旦把俄羅斯打垮，就會像第一次世界大戰的德國一樣，事後心有不甘總有一天要報仇，會埋下恐怖後果，故偏向主張和談，這點與美國相差極大。這種差異，不僅恐讓歐美漸行漸遠，也為戰爭發展增添變數。