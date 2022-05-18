中鋼(2002)自行結算4月營收454.10億元，年增23.04%、月增8.99%，刷新歷史紀錄，超過去年11月營收452.82億元；合併營業利益45.84億元，月增12.85%、年減16.83%；自行結算合併稅前淨利56.61億元，月增17.48%、年減8.23%。鋼鐵業對非合併個體銷售數量較上月增加，致營業收入及營業利益同步增加；另4月礦產投資收益增加，致業外收入增加。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，4月碳鋼銷售量為82萬8297公噸；前4月碳鋼銷售量為304萬6854公噸。

中鋼前4月營收1606.22億元，年增19.22%；合併營業利益180.59億元，年增0.32%；自行結算合併稅前淨利201.63億元，年增4.64%。

中鋼(2002)六月份內銷鋼品盤價，月盤價平均調降2.1%，終結今年3月以來連3個月漲勢，期能減緩當前國際不利因素對國內鋼鐵產業的衝擊及預留未來成長動能。