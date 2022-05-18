第33屆流行音樂金曲獎今（18日）公布入圍名單，事前歌王呼聲極高的蕭敬騰（老蕭），去年發行的《隔離套房2827》意外未入圍本屆金曲獎任何獎項，對此，老蕭所屬華納音樂表示：「近幾年老蕭多次表達，希望他的創作能做到不受任何目的影響，能隨自己的心產成作品。當然，若是能被大家喜愛，那是非常幸福的事。」並表示歌壇優秀新人輩出，老蕭願將機會讓給更多音樂人，「因此在去年發片前已與經紀公司和唱片公司達成默契，決定不再報名獎項競爭」。