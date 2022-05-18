本土疫情飆升，大學師生確診人數也逐日累積，即便各校改採遠距教學，盼能緩衝病毒在校園擴散的速度，但大批學子仍住在宿舍，且基於各種緣由無法疏散，教育部迄今端不出有效協助解決相關問題的方案，讓大學已成為病毒的溫床，任憑各校師生自生自滅，試問教育部長潘文忠，良心何在？

台大二度傳出確診學生住在會議室。據了解，校方為了解決逐日累加的確診師生人數，受困於校內防疫量能不足，不斷向外尋找旅館作為防疫空間。而在鄰近校園的捷絲旅旅館住宿額滿之後，再度承租金山青年活動中心，同樣很快速地住滿確診學生。

由於向外承租防疫旅館的床位空間，跟不上校內學生確診的速度與人數，台大困擾不已，因此還是希望，特別是本地學生，最慢能夠在暑假來臨之前，搬離宿舍。

不過，學生基於各式各樣的理由，包含經濟條件困境，或是擔憂此時返家恐將增加家人確診風險等考量，不願意搬離宿舍。學校為避免大批住宿生群聚造成感染風險，迫不得已只能把確診學生先暫時安置在會議室。期間，確診學生所使用的睡袋還有會議室租借等費用，全部由校方支付。

台大為此苦不堪言，多次向教育部反映情況，教育部不僅沒有提出有效的協助、解決方案，甚至冷言冷語，要求校方自行尋找防疫旅館，但問題是現在雙北疫情居高不下，大台北地區防疫旅館一床難求，教育部如此做法根本是在推卸責任，將師生至於水火之中。

不只台大，各所大學幾乎都存在相同的防疫困境，各校不斷向教育部陳述，教育部根本是有聽沒有到，無法提出任何有效作為。北部不少大學教師認為，依照目前狀況發展下去，沒有防疫旅館可住，又無法回家，大學校園很快便會出現，確診學生在學校體育館搭帳篷的奇景。

本次疫情爆發迄今，大學校園已成重災區，只會奉行上意的教育部長潘文忠，每次對外回覆媒體相關提問，絕大多數的說法都是會跟指揮中心討論。

潘文忠身為教育主管機關的大家長，理應一肩扛起責任，確保校園安全與師生權益，遺憾的是，自始至終只會當個聽話的行政官僚，絲毫不敢違逆指揮中心，亦步亦趨跟著衛福部長陳時中所謂的與病毒共存口號，棄大學師生死生於不顧。

在失敗的防疫政策下，大學不只已淪為病毒的溫床，民進黨政府執政後，教育更是成為服務政治的工具，潘文忠身為身為教育部長，如還有一絲良知，懇切希望能在此時親自走訪大學校園，了解學校、師生還有家長的困境，以及生命的可貴，大刀闊斧的扛起責任，用心協助各校，不要再只會跟著指揮中心還有陳時中呼口號，甚至一同執行錯誤又罪孽深重的防疫政策。