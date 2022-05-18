劇中另一組CP鄭齊磊（左）、李見騰也愛得濃烈。（CATCHPLAY提供）

熱播BL台劇《正負之間》近日公布街頭打鬥的拍攝過程，逼真的鬥毆動作讓演員們紛紛掛彩，但也因此有更臉紅心跳的橋段出現，林上豪在劇中要求幫受傷的石承鎬洗澡：「我真的可以幫你洗喔，還有special的服務。」讓石承鎬大笑：「太逼人了啦」。而首次秀出六塊腹肌好身材的林上豪，直呼胸肌不夠大，更語帶曖昧說：「明天再練一下，讓『那個』充血，看起來就會更大」。

在劇中為了拯救被圍毆的林上豪，挺身相救的石承鎬則是右手掛彩，卻因此得到林上豪的細心照顧，包括甜蜜餵食，林上豪在餵食時，浪漫的將石承鎬嘴角的食物輕撫乾淨，讓石承鎬大呼：「真的很陶醉」。

隨著劇情來到臉紅心跳的高潮橋段，《正負之間》奪下影音平台全站影集類冠軍。林上豪與石承鎬說：「隨著劇情進入故事線的高峰，鄭則守與傅理躬之間亦伴亦友的感情也即將突破，除了同居相處的每個臉紅心跳瞬間，對彼此的依戀也日益加深，這兩周將是轉折關鍵，請粉絲不要錯過」。