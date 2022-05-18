嫌犯盜刷購買許多星巴克商品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到偽卡等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新加坡一民眾去年接獲假冒郵局寄發的電子郵件，誆稱包裹投遞失敗，需先付費始才能重新投遞，被害人點擊釣魚連結後，依網站指示輸入信用卡號及OTP密碼，隨後發現信用卡遭綁定「Apple Pay」，並馬上在台灣的星巴克盜刷購買5萬元的儲值點數，星國警方遂與刑事局國際科共同合作偵辦。

警方調查，該盜刷集團由李姓男子在杜拜架設釣魚網站，隨機發送電子郵件或簡訊，待被害人點擊連結並輸入信用卡、銀聯卡號及OTP密碼後，即盜取被害人信用卡資料，再交給在台的蔡姓妻子製作成偽卡。

蔡嫌等成員將偽卡綁定「Apple Pay」等行動支付平台，到星巴克的實體門市盜刷、購買商品儲值卡點數，再將點數以95折的價格轉賣給下游，換取現金。

警方發現，嫌犯看準民眾喜愛喝咖啡的習慣，並在星巴克不定期推出優惠活動時，更加碼盜刷該公司發行的點數，優惠期間短短1周就可盜刷100萬元的點數。警方清查，遭盜刷的被害人超過上百人，且遍及全球各地，該偽卡集團一年不法獲利將近千萬元。

專案小組日前兵分多路逮捕蔡嫌等5人，查扣到卡片印表機、晶片空白卡382張、咖啡連鎖商品卡37張、手機7支等贓證物，全案訊後，依詐欺等罪嫌移送法辦。