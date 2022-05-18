艾怡良去年和HUSH一同入圍2021金曲獎最佳作曲人獎，被HUSH以〈安和〉搶走獎座，今年兩人又再度角逐同一獎項，對於專輯只入圍作曲，艾怡良謙虛表示：「幸好沒有全槓。」HUSH今年以〈衣櫃歌手〉再度入圍作曲獎，他則說：「因為去年錯過公布入圍播出（在睡覺）今年準時收看。本來覺得應該沒自己的事，想說看看哪些朋友入圍，結果公布作曲的時候最後一個叫到我，傻眼中。」

第33屆金曲獎最佳作曲人獎入圍的有蔡健雅〈Bluebirds〉、盧廣仲〈雨時多雲偶陣情〉、宋念宇〈等你想起我〉、艾怡良〈貪〉、HUSH〈衣櫃歌手〉、鮮于貞娥〈賣花的人〉。入圍者皆強敵，宋念宇表示：「恭喜所有入圍者，謝謝喜鵲娛樂，謝謝華納唱片，謝謝喜歡這首歌的人。」

而第33屆金曲獎最佳作詞人獎入圍的則有羅思容〈測量〉、周耀輝〈Into The Wild〉、武雄〈攪擾〉、葛大為〈查有此人〉、熊信寬〈88BARS〉。