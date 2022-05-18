南韓新科百想視后金泰梨，憑藉tvN夯劇《二十五，二十一》再創事業高峰，近日她開車重返過去作品的取景地點，以影像記錄分享女明星的旅程，從企劃到拍攝一手包辦，展現私下活潑親民的一面，近日她拜訪電影《勝利號》陳善奎住家，還在影片對宋仲基喊話：「仲基歐巴你有在看嗎」笑翻所有粉絲。

這Youtube頻道，是由金泰梨經紀公司所協助創立，驚喜上架4部「那裡是這裡嗎？」為題的Vlog，其中一支內容是金泰梨原本要去《勝利號》的片場，卻突然改到陳善奎的家中，見面歡樂聊天過程中，陳善奎向金泰梨提到曾和同為《勝利號》演員柳海鎮碰面，金泰梨則反問他有沒有見到宋仲基。

金泰梨和陳善奎父女合照，搞笑暗酸男神宋仲基。(圖/金泰梨 經紀公司 Youtube)

陳善奎對金泰梨說道，不久前他和宋仲基的劇組工作地點，距離相距不遠，於是他便打電話給宋仲基，詢問他有沒有來並傳達對他的思念，哪知道當晚就見到相聚了。金泰梨聽完對陳善奎說道，她是到陳善奎的屋子做家庭訪問，隨後她開玩笑說要去立刻來炫耀，秀出和陳善奎的搞笑合照。

宋仲基低頭看金泰梨的Vlog，請大家多多支持電影《勝利號》。(圖/宋仲基 IG)

值得一提的是，金泰梨在影片打上「仲基歐巴，你在看嗎」字幕，十分逗趣。在宋仲基這邊，他也曬出一張正在看金泰梨Vlog影片，「請大家多多喜愛《那裡是這裡嗎》#勝利號萬歲」巧妙回應金泰梨的放話，大批網友也被宋仲基有趣的一面給逗樂，甚至有人敲碗兩人合體綜藝節目，非常有趣。