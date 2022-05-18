台灣民眾黨18日通過新一波新竹市議員參選名單，包括市議員與里長各兩名。其中徵召現任東區市議員李國璋爭取連任，以及前新竹市長許明財之子許登淇也披上民眾黨戰袍，將角逐南區市議員，目前已提名包括蔡文盛（北區）、葉國文（香山區）、宋品瑩（東區）等5位市議員參選人。

民眾黨新竹市黨部主委高虹安表示，李國璋有3屆市議員經歷，過去在議會問政表現有目共睹。李國璋在議會擔任汙水下水道埋設進度監督小組召集人，積極推動新竹市汙水下水道建置，近期則協助民眾黨在光埔空橋議題上引發新竹市民關注，專業形象備受市民肯定。

而南區的市議員提名人許登淇目前是室內設計師，他投身義消行列多年，自己也多次出入火場。許登淇在推動社區消防健檢以及老舊住宅安全加強上不遺餘力，因此獲得民眾黨提名參選南區市議員。

除了兩名市議員提名人，民眾黨新竹市黨部此次也通過提名清華大學兼任教授郝旭昶參選龍山里里長，中興大學生化所碩士蔡頴德參選客雅里里長。

而民眾黨在新竹市已提名了3波人選，包括首波為北區的蔡文盛（現任金竹里長）、香山區的葉國文，第2波有東區的宋品瑩，加上今天第3波的李國璋與許登淇已提名5位參選人，讓下屆新竹市議員選情更加激烈。