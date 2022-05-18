台中市烏日林新醫院遭爆復健科一名物理治療師確診，至16日隔離期滿，旦17日解隔離進行快篩還是為陽性，詢問一名組長還未轉陰性可以上班嗎？該名組長要她自行決定，治療師後來正常上班，但民眾擔心近距離接觸復健的中風或行動不便患者，豈不陷入染疫風險。烏日林新醫院對此表示，依台中市衛生局公告準則，有適當防護並全程佩戴口罩，無造成感染風險的疑慮。

烏日林新醫院被民眾爆料指出，院內一名物理治療師確診，但16日隔離期滿後，17日自行快篩還是陽性，詢問組長要去上班？組長回應由他自行決定，因隔離期滿即無防疫假無補助，該名物理治療師最後到院出勤。

陪家人來復健的民眾指出，復健科病人大都是中風、行動不便患者，免疫力較差，擔心近距離的復健治療過程，近距離接觸恐遭傳染。

有的患者在不知情下接受復健治療，質疑患者應有知的權利，不想讓家人身處風險之中，短期內要不要去復健陷入兩難。

對此，烏日林新醫院說，詔名物理治療師16日快篩為陽性，依照中央流行疫情指揮中心公告準則，確診者在隔離7日後，免快篩得自主健康管理可外出，17日解隔離後恢復上班，沒有違規，有適當防護，全程佩戴口罩，不會造成感染風險。