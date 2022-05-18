國內疫情持續延燒，快篩試劑需求大增，且實名制快篩試劑也引發排隊潮。民進黨前立委鄭寶清今（18日）對此在臉書表示，「我主張普發1000元，補貼全民買快篩」。

鄭寶清指出，最近有不少朋友跟他說，不容易排隊買到實名制快篩，只能多花一些錢去超商購買快篩，若家裡需求多，成為一筆不小的經濟負擔。因此他認為，去年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄，也為政府帶來不少稅收，這個亮眼的經濟成長，是全民共同努力的成果，因此在疫情時刻，政府應該以民為本，將這些成果回饋人民，給民眾多一些照顧。

鄭寶清也說，所以主張普發1000元，補貼全民買快篩，才能保障民眾健康，幫助防疫工作，相信疫情將早日遠離！對此有網友留言表示，「取之以民，用之以民」、「認同」、「現在實名制剩一堆快篩」。

另外，根據《中國時報》報導，快篩實名制4月28日上路，中央流行疫情指揮中心原定月中啟動第2輪，開放已採購的民眾再度購買，但日前宣布將延至6月前上路。指揮官陳時中17日透露，擬在下禮拜啟動第2輪實名制，這2天已在盤點進貨速度和時間點。