到家樂福購物也能幫助流浪動物！財團法人家樂福文教基金會自今年3月起，集結南市6家家樂福量販門市，募集犬貓食品轉贈台南市動物之家的灣裡站及善化站，合作首月已累計募集達1274公斤的寵物食品送往動物之家，希望幫助更多流浪動物溫飽。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，台南地區現階段所有量販門市中皆設有「募集犬貓飼料花車平台」專區，民眾可直接於家樂福內購買犬貓食品或捐贈家中寵物食品放置花車上，待花車上物資滿載，家樂福便會通知動物之家前往載運，每一份民眾的愛心都將直送動物之家。

台南市市長黃偉哲表示，藉由與企業合作進而提供動物之家的毛孩更多樣化的食物來源及增加豐富營養成分，不只讓企業為動物福利盡一份心力，也為等家的毛孩點亮一盞希望的明燈。

台南市農業局局長李建裕表示，合作首月已累計募集達1千274公斤的寵物食品送往動物之家，讓動物之家的灣裡站及善化站2站，共約1100多隻毛孩加菜。

台南市動保處處長吳名彬表示，民眾認養動物之家的毛孩，認養嫁妝禮豐富，包含基礎疫苗注射、晶片植入及絕育補助等，並呼籲市民朋友除了可由募集飼料花車平台方式幫助動物之家的毛孩外，更歡迎前往參觀南市動物之家灣裡站(南市南區省躬里萬年路580巷92號)與善化站(南市善化區昌隆里東勢寮1~19號)認養毛小孩。如對動物保護有興趣的夥伴，歡迎一起加入動物保護志工行列，共同陪伴收容毛小孩找到屬於他們的家。(品觀點記者張雅雲/台南報導)