中信兄弟吳哲源11日緊急頂替賽前快篩陽性的呂彥青先發，他臨危受命繳出6.2局失2分好投，其中他的沉球讓統一獅隊打者吃盡苦頭，總教練林岳平就直誇讚，胡金龍也說「有王建民的味道」，對此王建民謙虛的說：「是選手厲害啦！」

吳哲源11日對獅先發6.2局，僅在第7局挨羅暐捷2分炮失分，中職生涯第2場先發就拿下勝投，也是他生涯首場先發勝，好投也獲得對方教頭肯定。

吳哲源氏兄弟2016年選秀會第10輪選進的球員，過去都以後援為主，直到去年在二軍才開始嘗試轉先發。現任兄弟二軍投手教練的王建民，點出讓吳哲源轉換身分的原因，「他很穩定又有控球，可以用很少球數完成很多局數，就讓他試試看先發，去年4、5場先發都滿穩定的。」

上一場一軍先發，吳哲源端出從王建民身上學到的沉球，頻頻讓獅隊打者打出不營養的球，當時「餅總」曾說：「他的直球不是單純的直球，有點伸卡球、上飄的味道，連胡金龍首打席下來都說不好打，我看其他人也很難突破。」

談到子弟兵的好表現，王建民謙虛的說：「是選手厲害！」他也透露，吳哲源是在去年初開始練這個球路，他也誇讚子弟兵投得不錯，「讓打者打不好就是好，不然投再好被打到也沒用。」