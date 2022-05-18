中信金(2891)今舉行法說會，首季金控獲利表現維持強健，稅後股東權益報酬率達16.51%，稅後資產報酬率為0.93%，每股稅後盈餘0.84元。中信金旗下台灣人壽2021年隱含價值（EV)為2577億元，年增323億元，人壽每股隱含價值為41.4元，金控每股隱含價值為13.2元。

中信金控法人說明會由中信金控財務長暨發言人邱雅玲主持，中信金控表示，2022年第一季金控整體核心業務表現穩健，其中，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）第一季合併稅後盈餘為74.35億元，台灣人壽第一季合併稅後盈餘為92.14億元。

中信金資本適足率強健，截至2022年三月底資本適足率為136.2%，雙重槓桿比為116.2%。中信金首季獲利結構占比，台灣人壽獲利占比達57%，中信銀獲利占比為46%。

中信銀行首季核心業務動能良好，放款成長動能強勁，年成長11.3%，淨利差持續擴大，淨利息收益年成長16.0%。信用卡、個金、法金及彩券業務手續費持續成長，降低財富管理手續費受市場因素減少的影響。首季銀行存放利差擴大至1.89%；首季淨利息收益率為1.47%，上述2項數據季增和年增都呈正成長。

首季台灣人壽受資本市場波動影響，第一季投資獲利降低，但避險利益增加，台灣人壽稅後淨利年減少10.5%。台灣人壽著重於保障型商品及外幣保單銷售，2022年第一季初年度保費收入排名業界第五，資本水準穩健，截至2022年3月底資本適足率為335%。