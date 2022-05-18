中央配發快篩缺乏效率，還得靠著基層衛生所志工人員協助分裝。（謝明俊攝）

中央配發快篩缺乏效率，還得靠著基層衛生所志工人員協助分裝。（謝明俊攝）

中央配發快篩缺乏效率，還得靠著基層衛生所志工人員協助分裝。（謝明俊攝）

苗栗縣議員鄭聚然17日晚間接獲確診簡訊通知，距離他赴醫院作PCR採檢，足足已有1天半空窗期，相較於一般民眾平均約需2至3天，這已是速度快的，中央居隔系統歷經基層公衛人員及雙北市長反應塞車當機的問題，已有1個月，至今仍未能解決，鄭聚然大聲抨擊居隔管制通報及快篩發放仍是牛步化，全憑基層衛生所土法煉鋼，中央無能，累死三軍。

近幾天，包括新北市長侯友宜及台北市長柯文哲，連日猛轟中央接觸者健康追蹤管理系統上傳當機、塞車情事不斷，嚴重妨礙基層公衛人員作業流程，甚至還要替中央背黑鍋，惹來民眾不滿抱怨咒罵，其實，早在1個月前疫情開始嚴峻時，苗栗基層公衛人員就早已反應這個問題，但無奈人微言輕，中央全當沒聽到。

基層公衛人員指出，中央這套系統塞車當機已是司空見慣，從開始啟用以來，從未改善過，基層公衛人員要費時將每筆資料輸入後上傳，萬一出現當機時，先前輸入資料全部作廢，得要重新輸入一次，一筆資料輸入多次才能成功上傳的狀況，已是屢見不鮮。

上傳輸入塞車，更遑論確診及居隔通知，更有如牛步化。苗栗縣議員鄭聚然表示，他是在本周一16日當天一早赴議會開議前作快篩，結果發現為陽性，隨即赴醫院進行PCR採檢，並且立刻自我隔離，在等候結果時也同步通知曾接觸的親朋好友注意身體狀況，進行快篩與消毒。鄭聚然足足等到17日晚間，才收到疫情中心訊息通知確診。

據公衛人員指出，鄭聚然的情況已算是快的，其它民眾基本上得等上2至3天，目前，基層公衛疫調工作只做匡列同住及接觸親友家人，但單是以電話做疫調匡列，都已讓基層忙翻天，還加上上傳系統其爛無比，更增添基層工作困擾。

鄭聚然抨擊，快篩嚴重不足，中央至今緊捏著快篩不放，並得每周配發縣市衛生局，各地衛生所得派專人前往衛生局領取，再請志工們一一根據2劑或3劑分量分裝，幸好有這些熱心的婆婆媽媽協助，否則依靠衛生所現有人力，根本無法完成。

鄭聚然指出，本次疫情來勢洶洶，有幼童與長輩的家庭，面對疫情與政策變動不知所措，難以兼顧工作、規範、配合防疫減少接觸保護家人。現在篩檢速度是否能正常反映人民感染狀況？在存在黑數的狀況下，人民如何能獲得適當醫療？政府協助基層醫護及醫療量能的狀況？是否有所掌握和支持？都是令人擔憂的。

鄭聚然並向親鄉報平安，他表示已接種疫苗，身體狀況還好，僅有輕微咳嗽和腰痠，並且有配合醫院給藥定時服用，他的服務處及團隊也完成清消與快篩，同仁皆為陰性，服務團隊會維持正常運作，感謝關心朋友們。