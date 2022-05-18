本土個案數持續攀升，中央流行疫情指揮中心昨天再度調整新冠肺炎「輕重症分流收治」原則，僅限中重症患者、3個月以下發燒幼兒，或是癌症、慢性病、手術等經醫師評估需要住院者，才可收治住院。指揮中心表示，目前各縣市每天新增確診個案中，大約僅5％以下病例需要住院，其餘以居家照護或加強型集中檢疫所、防疫旅館為主。

指揮中心上月21日修訂確診者分流收治原則，本月3日公布相關統計，僅3成醫院落實。目前落實情況是否有改善？醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去一周落實度都有改善，但昨天公布的輕重症收治條件已經不是用年齡區分，難以用報表呈現是否落實，但會去做實際了解。

羅一鈞表示，目前每天增加個案數蠻多的，各縣市大約5％或5％以下個案需要住院，主要以居家照護為主，其次是往集中檢疫所和防疫旅館觀察高風險對象，至於醫院量能留給中重症、3個月以下發燒幼兒，或是經醫師評估需要住院者。

指揮官陳時中指出，平常看病的時候，一直呼籲醫療倫理上有醫病共享決策，不過在傳染病高峰期間，希望大家多尊重醫療專業判斷，不是說不要共同討論，但要多尊重醫療專業；平常醫療量能就已經很滿，傳染病再來相對緊，如果可以尊重醫療判斷，分流會做得更好，對整體疫情一定有幫助。

醫療應變組副組長王必勝表示，目前全國專責及負壓病床共有1萬2389床，空床率48.7％；中央集中檢疫所共53家、7677床，目前空床率34.6％；地方加強型防疫旅館共46家、4672床 ，目前空床率41.0％。

衛福部日前邀集各級醫院開會討論，希望社區醫院加入開設專責病房，未來如有住院患者後率確診，可原地收治。羅一鈞透露最新進度，目前討論已經告一段落，會盡速研擬SOP讓醫院執行，相關醫院參與會議後已經了解大致方向，可以先就人力排班、病房動線規畫等硬體部分做前置作業。