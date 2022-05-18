台大雲林分院小兒科主治醫師洪錫全醫師透過遠距鏡頭可任意調整角度觀察病人（紅框處）的生命徵象。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（左三）今（18日）到台大雲林分院視察視訊平台，衛福部常務次長石崇良（電腦畫面最上排左二）及雲林縣六大責任醫院也透過視訊與會。（周麗蘭攝）

雲林縣僅70名小兒專科醫師，全縣6家急救責任醫院也只有2家急診有兒科醫師，台大雲林分院未雨綢繆規畫遠距醫療「安心雲林e院聯防—兒童遠距六星共照」方案，讓6家醫院急診都敢收治小兒確診者，該方案將由台大雲林分院6名兒科主治醫師輪值視訊與收治小兒確診者的醫療院所醫師會診，判斷原地住院或連繫轉院。

北部最近發生多起小兒發高燒卻找不到急診室收治的窘境，雲林縣小兒確診新冠肺炎的人數激增，台大雲林分院小兒重症醫療團隊醫師設法以遠距醫療解決。

該院小兒科主治醫師洪錫全表示，許多PCR陽性兒童因發燒、胸痛、喘被送到台大雲林分院，但到院後就退燒緩解，檢查一切正常，判斷無心肌炎、肺炎，最後建議返家觀察，其實透過視訊醫療也可就近解決。

洪錫全表示，「安心雲林e院聯防—兒童遠距六星共照」遠距醫療系統就是讓小朋友安心就近到6大醫療院所的急診室，量測生命跡象、心電圖、抽血，醫師使用遠距照會平台與台大兒科重症團隊視訊會診，共同判斷應返家觀察、原地住院、或聯繫轉院，減少輕症轉診、強化重症轉院。

雲林縣長張麗善今（18日）到台大雲林分院視察視訊平台，衛福部常務次長石崇良及雲林縣六大責任醫院也透過視訊與會，洪錫全醫師當場示範與雲林基督教醫院急診室醫師視訊會診一名小兒確診者。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，在雲林縣衛生局溝通協調下，6家基層院所同心協力照顧雲林小孩就像一家人；科技不外乎人性，本次「兒童遠距6星共照」方案，累積大家多年的互信，才成就了區域聯防的美事，令人非常感動。

石崇良表示，結合雲林縣6家急救責任醫院的遠距醫療方案，連結基層醫師共同參與照護確診的小孩，透過該系統也可以快速派案，對林小孩多一層保護。

張麗善表示，雲林縣迄今確診7100人，12歲以下占8.4％，很高興台大雲醫設計出此一視訊平台，讓快篩陽性的小朋友就近醫療，加速診斷與治療，這個模式也可提供外縣市參考。

衛生局長曾春美說，全台有3700多位兒科醫生，雲林縣只有70位，6大責任醫院也只有2家有兒科急診，感謝台大兒科重症醫療團隊全年無休24小時協助，並規畫遠距急診共照遠距醫療系統，讓其他4家沒有兒科急診的專責醫院也可以放心的收治小朋友個案。

她也表示，感謝雲林縣醫師公會號召基層醫師，目前已經有50多位醫師加入，未來分級醫療會更加明確，輕症者讓基層的家庭醫師照顧，台大雲醫的中重症醫療能量保留給中重症患者。