第33屆金曲獎入圍名單今（18日）盛大公布，入圍名單始終是有幾家歡樂幾家愁。對此，評審團主席阿弟仔，表示今年的歌王、歌后獎項都討論最十分長時間，至於大家關心是否有遺珠？阿弟仔表示，「遺珠我可以統一講一個，進入到複審階段，有很多項，有魚丁糸、艾怡良、彭佳慧、小宇，這個是比較可惜的4張專輯。」

他提到，在每位評審心中的遺珠一定都是不一樣，特別是現在是屬於音樂分眾的時代，「世代不同也不有一樣的遺珠，我提出來的代表這4張專輯受到重視，在評審多元的狀態下，很可惜沒有入圍。」

蔡健雅以專輯《DEPART》一口氣入圍8項大獎，˙阿弟仔直言，在金曲獎入圍很多獎項代表很有個人才華，不過一張專輯入圍很多獎項，其實是很多辛苦音樂人一起的貢獻，「我就不會特別單獎是蔡健雅一個人。」

阿弟仔還說，華語男女歌手與新人、樂團獎都有討論很久，甚至都有討論增額，「每一項都增額，這次很多令人感動的作品，像年度歌曲增到8首，現在的社會很難選出年度歌曲，在這麼分眾的社會，我們有跟文化部建議選10大單曲。」

對於本屆入圍名單的基準？阿弟仔表示，現在因為音樂分眾，從開始討論評選方向，希望金曲獎肩負推廣責任，「小孩子聽的跟我們聽的完全不一樣，希望包容各層面的族群，當然金曲還是要參考流行、商業性，這些都有被考慮進去。」